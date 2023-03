Alegrete tem sua Miss Universo 2023

Um dos concursos de beleza mais importantes, o Miss Universo, ocorreu em Alegrete, em 19 de março, no domingo. O concurso contou com 25 candidatadas, sendo 13 da categoria adulta. Ao todo, foram sete categorias: Universo, Mini, Mirim, Infantil, Infantojuvenil, Juvenil Teen e Adulta.

Os jurados foram Bebeto Azevedo, médico pediatra e coordenador estadual do MURS; Thiago Soares, diretor da Revista Diário de Bordo; Lucas Menezes, Prefeito de São Gabriel e Miquéias Antunes, videomaker de São Borja. A Miss Universo de Alegrete concorrerá com outras misses de diferentes cidades no Miss Universo Rio Grande do Sul. A data para o evento já está prevista para maio, de 3 a 6, em Canoas. Neste evento também ocorreram premiações extras para as participantes que não obtiveram algum título.

1) Adulta (18 a 27 anos)

Miss Universe Alegrete 2023 – Luana Santos (Up Jeans)

1ª Vice Miss Universe Alegrete 2023 – Alaídes Carvalho (FNP)

2ª Vice Miss Universe Alegrete 2023 – Aline Friedrich (Tulipa)

2) Teen (16 a 18 anos)

Miss Universe Alegrete 2023 – Isabela Krause (Detalle Salão de Beleza)

1ª Vice Miss Universe Alegrete 2023 – Caroline Soares (Agro Sari)

2ª Vice Miss Universe Alegrete 2023 – Ágata Martiori (Júnior Lanches)

3) Juvenil (14 e 15 anos)

Miss Universe Alegrete 2023 – Rafaela Nunes (FikChik Outlet)

4) Infanto-Juvenil (11 a 13 anos)

Miss Universe Alegrete 2023 – Sara Peres Ribeiro (Detalle Salão de Beleza)

1ª Vice Miss Universe Alegrete 2023 – Manuélli do Canto (FNP)

2ª Vice Miss Universe Alegrete 2023 – Kauani Oliveira (Clube Atlético 7 de Setembro)

5) Infantil (8 a 10 anos)

Miss Universe Alegrete 2023 – Luisa Cirolini (Agro Sari)

6) Mirim (6 e 7 anos)

Miss Universe Alegrete 2023 – Maria Clara Roos (Interneith)

1ª Vice Miss Universe Alegrete 2023 – Valentina Peres (Óptica Nova Visão)

2ª Vice Miss Universe Alegrete 2023 – Laura de Almeida (Júnior Lanches)

7) Mini (3 a 5 anos – Aclamação)

Miss Universe Alegrete 2023 – Cecília Carneiro (Up Jeans)

Premiações extras:

Miss Popularidade – Miss Clube Atlético 7 de Setembro – Bruna Tavares

Miss Simpatia – Jianlis Ferreira – Miss Júnior Lanches

Miss Mídias Sociais – Vanessa Camargo – Miss Mais D Casa Interiores

Miss Fotogenia – Renata de Oliveira – Miss Clube Juventude

Miss Elegância – Maria Eduarda Mattive – Miss Óptica Nova Visão