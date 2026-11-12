Alegretense conquista medalha no Desafio Serra do Rio do Rastro, uma das provas mais exigentes do ciclismo brasileiro

Júlio Santana Lopes enfrentou 24 quilômetros de subida, com aproximadamente 1.400 metros de altimetria, e superou os desafios da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina.

O esporte alegretense ganhou mais um motivo para comemorar. O ciclista Júlio Santana Lopes participou, no início de novembro de 2026, do 24º Desafio Serra do Rio do Rastro, realizado em Lauro Müller, Santa Catarina. Em sua primeira participação na tradicional prova, o atleta encarou um dos percursos mais desafiadores do ciclismo nacional e voltou para casa com uma medalha e uma experiência inesquecível.

Representando Alegrete, Júlio competiu na modalidade MTB, na categoria Master B1, destinada a atletas com idade entre 40 e 44 anos. Ao todo, foram aproximadamente 24 quilômetros de percurso, com cerca de 1.400 metros de altimetria acumulada, em uma subida que exige preparo físico, resistência, concentração e muita determinação.

O desafio acontece em um dos cenários naturais mais impressionantes de Santa Catarina. Conhecida pelas curvas fechadas, inclinações acentuadas e paisagens de tirar o fôlego, a Serra do Rio do Rastro coloca os ciclistas à prova desde os primeiros quilômetros.

Em seu relato à reportagem, Júlio destacou a emoção de participar pela primeira vez do evento e a dificuldade enfrentada durante a subida.

“Foi maravilhoso, pesado mesmo foram os últimos 5 km”, contou o ciclista.

O alegretense também ressaltou que a experiência vai muito além da competição. Para ele, o contato com a natureza, o visual da serra e a sensação de observar o caminho percorrido tornam o desafio ainda mais especial.

“É uma experiência muito boa, o desafio, a paisagem e olhar lá de cima e ver o que subiu é muito show mesmo. Só estando lá para sentir”, explicou o atleta.

Um percurso que exige superação

A subida da Serra do Rio do Rastro é conhecida por testar os limites dos participantes. O trajeto reúne trechos de forte inclinação, curvas sinuosas e mudanças nas condições climáticas, com possibilidade de neblina e ventos, características típicas da região serrana catarinense.

Os últimos quilômetros costumam ser especialmente desgastantes, exigindo que os ciclistas administrem o esforço e mantenham a concentração até a linha de chegada. Foi justamente nessa parte final que Júlio sentiu a maior exigência física da prova, mas conseguiu superar o percurso e alcançar seu objetivo.

A conquista da medalha representa não apenas a participação em uma competição de grande importância, mas também o resultado de dedicação, treinamento e paixão pelo ciclismo.

Uma prova tradicional do ciclismo brasileiro

O Desafio Serra do Rio do Rastro reúne atletas de diferentes modalidades e categorias, incluindo ciclismo de estrada, Gravel, MTB e bicicletas elétricas (E-bikes). O evento tem como proposta incentivar a prática esportiva, promover o ciclismo e valorizar as belezas naturais de Santa Catarina.

Organizada pela Federação Catarinense de Ciclismo (FCC), a competição transformou a famosa estrada catarinense em palco de um grande encontro de ciclistas, atraindo participantes de diferentes regiões.

Na edição de novembro de 2026, foram 649 participantes encarando o desafio na modalidade MTB.

Orgulho para o esporte de Alegrete

A participação de Júlio Santana Lopes reforça a presença dos atletas alegretenses em competições de destaque fora do Rio Grande do Sul. Enfrentar uma subida de tamanha exigência física, em um cenário conhecido nacionalmente pela dificuldade, representa uma conquista importante em sua trajetória esportiva.

Mais do que completar os 24 quilômetros, o ciclista levou consigo a emoção de conhecer a Serra do Rio do Rastro sobre duas rodas, superar seus próprios limites e conquistar uma medalha em sua primeira participação.

A experiência certamente ficará marcada na memória do atleta, que agora soma ao seu currículo esportivo o desafio de ter vencido, pedalada após pedalada, uma das subidas mais emblemáticas do ciclismo brasileiro.