CT TEAM B mobiliza comunidade e empresários de Alegrete para levar atletas à Copa Mercosul de Jiu-Jitsu

Com 21 atletas confirmados na competição, equipe busca patrocinadores para viabilizar participação no campeonato, que será realizado em Porto Alegre, no dia 22 de novembro.

Um sonho não se constrói sozinho. É com esse espírito que o CT TEAM B, equipe de Jiu-Jitsu de Alegrete, está mobilizando a comunidade e o setor empresarial do município em busca de apoiadores para participar da Copa Mercosul de Jiu-Jitsu, que acontece no dia 22 de novembro, em Porto Alegre.

Representada pelo professor Bernard Ramires, a equipe já tem presença confirmada na competição, com 21 atletas que terão a oportunidade de representar Alegrete em um dos desafios importantes de suas trajetórias esportivas.

A participação no campeonato representa muito mais do que entrar no tatame e disputar medalhas. Por trás de cada atleta existem histórias de dedicação, disciplina, superação, renúncias e horas de treinamento. São sonhos construídos diariamente, com o incentivo das famílias e o trabalho desenvolvido pela equipe.

O CT TEAM B, afiliado à Fonseca Brothers JJ, agora busca aproximar empresários, empreendedores e pessoas da comunidade que desejam contribuir com o desenvolvimento do esporte local.

A proposta é transformar o apoio financeiro em oportunidade para que os atletas possam viver essa experiência, competir, adquirir conhecimento e levar o nome de Alegrete para além das fronteiras do município.

Uma campanha que busca parceiros para fazer história

A equipe destaca que a iniciativa não se resume à busca por recursos financeiros, mas ao desejo de construir uma rede de parceiros que acreditem no esporte como ferramenta de transformação social e desenvolvimento pessoal.

Empresas e empreendedores que apoiarem a iniciativa terão a oportunidade de associar suas marcas a um projeto que valoriza o esporte, a formação de cidadãos e a dedicação de jovens e adultos em busca de seus objetivos.

“Não estamos apenas buscando apoio financeiro. Estamos buscando parceiros que queiram fazer parte dessa história”, é a mensagem da campanha.

Como apoiar?

Empresários, empreendedores e integrantes da comunidade que desejarem contribuir com a participação da equipe na Copa Mercosul podem entrar em contato diretamente com o professor Bernard Ramires.

CT TEAM B | FONSECA BROTHERS JJ

Professor: Bernard Ramires

(55) 99141-8623

Competição: Porto Alegre/RS

Data: 22 de novembro de 2026