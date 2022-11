México e Peru são as novidades no sorteio dos grupos para o EFIPAN

No último dia 9, foi realizado na sede da Federação Gaúcha de Futebol o sorteio dos grupos do 42° EFIPAN.

A cerimônia na imponente sede na capital do Estado contou com a presença do Presidente da Federação Luciano Hocsman, do Prefeito de Alegrete Márcio Amaral, acompanhado do seu vice Jesse Trindade, do eterno presidente do Flamengo Antônio Fagundes, além dos vereadores Moisés Fontoura que é o coordenador técnico do evento e do parlamentar Cléo Trindade, Paulo Faraco, Júlio Rocha e representantes das equipes participantes

Além do sorteio, os representantes dos clubes tiraram algumas dúvidas sobre a competição que pela primeira vez foi desenvolvida em caráter presencial e online.

Para o diretor técnico German Sixto, representante do Clube Argentino Jrs, este é o principal campeonato da categoria e será uma satisfação voltar a disputar o tão renomado EFIPAN, como destacou em carregado sotaque espanhol.

O sorteio contou com a presença de forma on-line dos representantes dos clubes estrangeiros, que assistiram ao evento.

A novidade em 2023, é quanto a presença de países como Argentina, Paraguai, México, Peru e os tradicionais clubes do Brasil.

A disputa será em duas chaves de seis clubes cada, que se classificam no sistema dos oito melhores após conclusão da primeira fase.

No Grupo “A”, a novidade é o Argentino Juniors, tricampeão 91/95/96 que retorna ao EFIPAN, ao lado de Grêmio, Palmeiras, Peñarol e São José. A última vaga no grupo será preenchida por um clube paulista ou baiano. A coordenação deve anunciar o clube nos próximos 15 dias.

Na Chave “B”, mais uma novidade, o campeão mexicano sub-13, que será decidido nos próximos dias vai ocupar uma vaga no torneio. Além do México, Defensor do Uruguai, Universitário de Deportes do Peru e Olimpia do Paraguai se juntam ao anfitrião Flamengo e o atual campeão Internacional. O 42º EFIPAN acontece de 18 a 29 de janeiro no estádio municipal Farroupilha e vai contar com a presença de 12 clubes representantes de seis países.

Fotos: reprodução