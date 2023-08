Alegretense é campeão catarinense Sub-20 pelo Criciúma

O Criciúma é o grande campeão do Campeonato Catarinense Sub-20. O Tigre assegurou o título estadual contra o Avaí na tarde do último domingo (20), no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

No seleto grupo do Tigre, um alegretense ergueu o troféu catarinense, Kaik Viçosa, lateral direito que cada vez ganha mais espaço no clube de Santa Catarina.

O alegretense filho do casal Elaine Menine e Tiago Recoba, faturou mais um trunfo em sua promissora carreira de se consolidar um jogador profissional. Com uma temporada boa, o lateral Kaik é um dos destaques do time do Criciúma.

A decisão ficou num empate sem gols no tempo regulamentar e nas penalidades os carvoeiros levantaram a taça de 2023 com a vitória por 5 a 3. Marco, Lyra, Streit, Jabá, e Erick marcaram e o Avaí desperdiçou uma cobrança.

No jogo de ida, disputado no estádio Heriberto Hülse, as equipes empataram em 1 a 1 com gol do zagueiro Erick. “Mais um jogo onde houve equilíbrio, mas os atletas se portaram muito bem mais uma vez. Esse título veio para coroar o grande trabalho realizado nessa temporada. Agradeço o clube, o empenho dos jogadores, a diretoria por todo o suporte e também os nossos familiares. Agora é comemorar e depois já iniciar a preparação para a Copa Santa Catarina Sub-21”, exaltou o técnico Gabriel Carvalho.

Para o presidente do Criciúma, Vilmar Guedes, a conquista confirma o trabalho realizado pelas categorias de base do clube. “Parabenizo as nossas coordenações, comissões técnicas e atletas da nossa base. O título veio para coroar a seriedade e competência. Estamos muito felizes em trazer mais uma taça para o nosso CT e retomar a hegemonia do futebol catarinense após dez anos sem esse título do Sub-20”, afirmou.

A categoria do Criciúma encerrou a primeira fase da competição estadual na segunda posição com 33 pontos somados. Com a vaga garantida na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, os carvoeiros venceram 10 partidas, empataram 12 e sofreram apenas uma derrota em toda a disputa.

O Campeonato Catarinense Sub-20 deste ano iniciou no mês de março com dez equipes jogando entre si em turno e returno. Criciúma, Avaí, Chapecoense e Joinville fizeram as semifinais, que assim como a decisão, foram realizadas em confrontos de ida e volta.

Fotos: Cleiton Ramos