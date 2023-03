Alegretense é indicado para receber a Medalha do Mérito Farroupilha

O alegretense Adão Roberto Rodrigues Villaverde, também conhecido como Villa, que foi deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul por quatro legislaturas, foi indicado para receber o Mérito Legislativo.

O ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa e ex-secretário de estado do RS, recebeu o convite na última quarta-feira (29), das mãos do então deputado Valdeci Oliveira. A entrega será realizada durante cerimônia que acontecerá no próximo dia 19 de abril, às 11h30, no Palácio Farroupilha, em Porto Alegre.

Nessa cerimônia, Adão Villaverde, de profissão engenheiro, vai ser homenageado com a Medalha do Mérito Farroupilha, a maior condecoração do Parlamento gaúcho. “O orgulho de poder ser o portador desse justo e legítimo reconhecimento, que foi aprovado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (órgão integrado por deputados e deputadas de diferentes bancadas), é muito grande. Merece muito!!! Parabéns, Villa!!!”, destacou Oliveira.

Nascido em 6 de fevereiro de 1958, aos 65 anos, Villa é engenheiro e professor da Escola Politécnica da PUC e professor convidado da pós graduação da UFRGS, reside na capital do estado.

Fotos: Christiano Ercolani