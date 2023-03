Vistoria para liberação da avenida do samba é nesta sexta-feira

Vistoria que deverá liberar carnaval em Alegrete, na Avenida do Samba, ou seja, Inácio campos de Menezes será realizada na manhã desta sexta-feira(31), às 9h. O local já conta com o projeto aprovado.

Segundo o PAT apurou, os Bombeiros realizaram uma vistoria prévia, na tarde de ontem, onde foram solicitados alguns pequenos ajustes. Desta forma, nesta manhã, a vistoria será realizada o que deve deixar a comunidade tranquila em relação à segurança necessária exigida para o evento.

Serão verificadas as condições dos equipamentos de segurança do local, as arquibancadas, camarotes e a pista dos desfiles. A equipe técnica, também vai checar os extintores de incêndio, escadas de acesso, corrimões, e as saídas.

As exigências do Corpo de Bombeiros visam garantir a segurança dos foliões, por isso os organizadores devem primar em obedecer rigorosamente às normas técnicas. A primeira noite de Carnaval deverá iniciar por volta das 22h, com desfile das cinco escolas.

Neste primeiro dia de apresentações, 31de março vão passar na Avenida pela ordem: Unidos dos Canudos; Nós os Ritmistas, Imperatriz da Praça Nova a terceira a desfilar, Mocidade Independente da Cidade Alta e por último Acadêmicos do Pôr do Sol.

No sábado, dia !º de abril a ordem dos desfiles será a seguinte: 1ª Imperatriz Praça Nova; Mica, Unidos dos Canudos, Pôr do Sol e Nós os Ritmistas.