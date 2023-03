Gás sobe neste 1° de abril

Share on Email

O mês de abril chegará trazendo um aumento no orçamento das famílias. A partir do dia 1 de abril, o gás de cozinha vai subir pelo menos R$6.50. O reajuste se deve a unificação de cobrança do ICMS que passará a ser o mesmo em todos os estados brasileiros.

O PAT ligou para três revendedoras de Alegrete, sendo que hoje o gás aqui na cidade pode ser encontrado a preço de 98 reais pegando na empresa até 118 reais com a entrega um botijão de 13 quilos.

A decisão é do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), e foi publicada em dezembro de 2022. O conselho estabeleceu a cobrança de I1CMS de R$ 1,2571 por quilo do produto comercializado, o que representa R$ 16,34 em um botijão de 13 kg.