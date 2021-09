Eliandro e Juliano são campeões em torneio de basquete em cadeira de rodas

Os atletas alegretenses Eliandro Vizotto e Juliano Caiel integraram a equipe da Unico/Aspede de Santa Cruz do Sul na disputa do 1º Torneio de Basquete em Cadeira de Rodas.

A competição foi realizada na cidade de Bom Retiro do Sul no último domingo (26), ocorreu no Ginásio de Esportes da Escola Irmãs Pivatto. O torneio contou com a Aspede, Cidef de Caxias do Sul, Ambascam, de Canoas e Leme de Novo Hamburgo.

A equipe dos alegretenses chegou a final diante dos caxienses da Cidef. Um jogo bem disputado onde o time santacruzense levou a melhor por 28 a 26 e faturou o título da competição.

Aspede venceu em Bom Retiro do Sul

“Foi no sufoco. Voltamos. Baita Final. É campeão”, comemorou Eliandro. Já Juliano destacou a dificuldade da competição. “Jogamos com os melhores e no final tivemos capacidade e determinação em fazer o resultado. Equipe mereceu”, comentou o campeão.

Para o presidente da Associação Santa-Cruzense de Pessoas com Deficiência (Aspede), Alison Geller, a vitória foi bastante comemorada e importante já que marcou a retomada das atividades após um ano e nove meses sem competição. A Cidef de Caxias ficou com o vice, seguido do Brothers Canoas em terceiro e em 4° lugar o Leme de Novo Hamburgo.

Alegretenses contribuíram para mais uma façanha da Aspede

Fotos: reprodução