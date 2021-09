Cesta básica mais cara em setembro, revela pesquisa do Sindicato da Alimentação

Share on Email

A pesquisa feita por dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete visitou os 5 principais supermercados de rede da cidade e traz números detalhados dos itens de uma cesta básica nominada pela Instituição.

Diferente dos preços encontrados no final do mês agosto, esse mês os cinco supermercados de rede tiveram um aumento no preço da cesta elaborada pelo Sindicato.

Em setembro o Nacional registrou a cesta mais cara dos demais. A cesta em setembro do Nacional foi de R$ 255,78 e o interessante foi que a pesquisa revelou que foi o supermercado com o menor aumento. A suba alcançou apenas R$ 3,56. O Nacional também teve a lista de produtos de limpeza mais cara (R$ 42,55).

A Ecomix ocupou a segunda posição na lista de maiores custo da cesta. Uma alta de R$38,99 em setembro. A cesta básica na Ecomix custa R$ 249,43 e também liderou a pesquisa no quesito de produtos de higiene (R$ 27,38). A lista com os produtos de higiene de menor valor foi do Baklizi (R$ 9,63).

O Peruzzo aparece em 3º, com a cesta em R$ 248,02, diferença de R$ 49,56 foi a maior suba entre os pesquisados. Já o Baklizi apontou uma suba de R$ 30,11 na cesta básica de setembro, ficando o valor em R$ 233,03. Porém o Baklizi comercializou a lista de produtos de limpeza mais barata entre os supermercados de rede em Alegrete (R$ 32,14).

A cesta mais barata ficou na Rede Vivo (R$ 241,49), embora houvesse uma alta de R$ 31,36 em relação ao mês anterior. O item mais caro da cesta básica foi a carne de paleta. O quilo foi encontrado na Rede Vivo por R$ 26,89.

Confira os valores pesquisados pelo STIAA:

cesta básica de setembro STIAA