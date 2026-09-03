Alegretense faz história e conquista tricampeonato da Copa Santa Maria de Tênis de Mesa

O tênis de mesa alegretense voltou a ganhar destaque no cenário regional com uma conquista histórica. O jovem Calebe Monteiro sagrou-se tricampeão consecutivo da Copa Santa Maria de Tênis de Mesa, consolidando uma trajetória de destaque entre os atletas que vêm se desenvolvendo nas categorias de base da modalidade no Rio Grande do Sul.

A mais recente conquista aconteceu no último dia 29 de agosto, durante a terceira etapa da Copa de Tênis de Mesa, realizada no Monet Plaza Shopping, em Santa Maria. A competição é organizada pelo Projeto Futuro Tênis de Mesa e reúne atletas de diferentes municípios em disputas que vêm contribuindo para o crescimento e a consolidação da modalidade no Estado.

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Representando o Clube Alegrete Tênis de Mesa, Calebe disputou o Absoluto B na terceira etapa e terminou novamente no lugar mais alto do pódio.

O resultado completa uma sequência impressionante. Na primeira etapa, o alegretense conquistou o título do Absoluto D. Na segunda etapa, voltou a ser campeão, desta vez no Absoluto C. Na terceira e última etapa disputada, venceu o Absoluto B, alcançando o tricampeonato em Santa Maria.

Três etapas, três títulos

A trajetória de Calebe na competição chama atenção não apenas pela quantidade de títulos, mas também pela evolução demonstrada ao longo das etapas.

Em cada participação, o mesa-tenista competiu em uma categoria diferente e conseguiu terminar como campeão. O desempenho evidencia a regularidade do atleta e a capacidade de enfrentar adversários em diferentes níveis de competição.

A conquista do Absoluto B na terceira etapa coroou uma campanha marcada por bons resultados e confirmou o alegretense como um dos nomes de destaque da competição.

O tricampeonato também representa um momento importante para o Clube Alegrete Tênis de Mesa, que tem no atleta um representante do trabalho realizado no desenvolvimento e incentivo à modalidade no município.

Representatividade para Alegrete

A participação de Calebe em competições regionais de alto nível vem ampliando a presença de Alegrete no circuito do tênis de mesa. Mais do que resultados individuais, as conquistas contribuem para dar visibilidade ao esporte e estimular a formação de novos atletas.

A evolução do jovem mesa-tenista acompanha um movimento de fortalecimento das categorias de base e da prática do tênis de mesa no Estado, com competições que proporcionam aos atletas experiência, competitividade e oportunidades de crescimento.

Para Alegrete, o tricampeonato em Santa Maria representa também o reconhecimento do potencial dos atletas locais e da importância de manter investimentos e incentivo à formação esportiva.

Próximos desafios

Com mais um título no currículo, Calebe agora volta as atenções para a sequência da temporada. O atleta se prepara para as próximas competições, buscando manter o ritmo de resultados e continuar evoluindo no circuito regional.

A expectativa é que o tricampeonato sirva como mais um impulso para o jovem mesa-tenista alegretense, que vem construindo uma trajetória de destaque e levando o nome de Alegrete aos pódios do tênis de mesa gaúcho.

A conquista em Santa Maria confirma uma marca importante: três etapas, três títulos e três categorias diferentes. Um feito que coloca Calebe Monteiro em evidência e reforça o crescimento do tênis de mesa alegretense.