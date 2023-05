Alegretense participa de julgamento na Fenasul, num evento histórico em Esteio

Foi com o desfile festivo dos grandes campeões de diversas espécies e raças de animais que a 17ª Fenasul e a 44ª Expoleite encerraram cinco dias de atividades no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no domingo (21). O evento – que incluiu mostra de criadores, competições de produtividade, rodeio, palestras, shows musicais e agroindústria familiar – recebeu em torno de 100 mil pessoas entre os dias 17 e 21 de maio.

O alegretense Nathã Carvalho foi um dos julgadores do evento estadual. “Fui surpreendido no início da noite de sábado ao receber o convite para integrar a comissão de jurados do julgamento da “vaca do futuro” e da “suprema campeã das raças leiteiras” da Fenasul Expoleite 2023 em Esteio, representando as raças Gir Leiteiro e Girolando”, destacou o profissional.

Em Esteio, o alegretense teve a oportunidade de acompanhar e aprender com dois reconhecidos e respeitados jurados das raças Holandesa e Jersey, Rui da Silva Pinto Junior e Flávio Junqueira. Nesta avaliação, realizada pela primeira vez na história do evento, participam as campeãs fêmeas jovens e as grandes campeãs de todas as raças leiteiras participantes do certame, a exemplo do que ocorre tradicionalmente na maior exposição de gado leiteiro do mundo, a World Dairy Expo em Madison (EUA) e também na Agroleite em Castro/PR, entre tantas outras pelo mundo afora. Gir Leiteiro, Girolando, Jersey, Holandês Vermelho e Branco e Holandês. “Um momento belíssimo dessa Fenasul Expoleite fantástica. Parabéns a todos. Só tenho a agradecer pela confiança e oportunidade”, frisou Carvalho.

O alegretense resume como a vida e suas surpresas pelo ocorrido no último final de semana. “Nunca havia sido feita escolha de suprema em uma exposição de Esteio. Foi um fato histórico de ter ocorrido esse julgamento pela primeira vez em Esteio (foi um piloto pra Expointer), a exemplo das grandes exposições internacionais de raças leiteiras”, explicou.

“A Fenasul Expoleite destaca o trabalho de homens e mulheres que se dedicam diariamente à produção leiteira. Pudemos conferir o que há de melhor na genética, além de acompanhar os eventos culturais e a Multifeira, que engrandecem ainda mais o evento”, afirmou o titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Giovani Feltes. A Multifeira de Esteio registrou vendas na ordem de R$ 4,6 milhões.

O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, ressaltou que os produtores e seus animais são as maiores autoridades da Fenasul Expoleite. “Os campeões do concurso leiteiro e da morfologia são o resultado do trabalho de toda a família dos produtores”, enfatizou. O dirigente afirmou que essa Fenasul Expoleite foi a maior já realizada até agora.

“Foi uma grande feira, pois, além de proporcionar oportunidades de comercialização e de troca de experiências e tecnologias, mostrou a força do setor leiteiro, valorizando as pessoas que se dedicam à atividade e fazem do Rio Grande do Sul um dos grandes produtores de leite do Brasil”, celebrou o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag/RS), Eugênio Zanetti. “Vale destacar também a presença das agroindústrias familiares, que mais uma vez trouxeram excelentes produtos para o público visitante.” O evento contou com a participação de 32 agroindústrias familiares, com um faturamento de R$ 252 mil.

O presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), João Francisco Bade Wolf, ressaltou que será difícil superar a edição de 2023. O dirigente informou ainda que, para 2025, já existe um trabalho sendo feito para que ocorra, junto à Fenasul Expoleite, uma Exposição Internacional das raças Hereford e Braford.

“Boa parte dos segredos do trabalho dos produtores não são aprendidos na escola, mas no contato dos pais com os filhos, como vemos em muitos casos aqui”, lembrou o diretor administrativo da Farsul, Francisco Schardong.

Já para o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, a Fenasul, a Expoleite e a Multifeira promovem a integração do que há de melhor no Estado, tanto no campo quanto na cidade. “Para o próximo ano, nosso desafio será maior, pois vamos continuar trabalhando para ampliar e diversificar ainda mais esse evento”, comentou o prefeito.

A Fenasul Expoleite de 2023 foi uma realização da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag/RS) e da Prefeitura de Esteio.

