Os tamborins vão rufar na Usina: vem aí a Escola de Samba Rosas de Ouro

Rosas de Ouro, a mais nova Escola de Samba de Alegrete surge com força total. Uma assembleia está marcada para esta semana, onde serão definidos os nomes que irão compor a diretoria e o Conselho Fiscal da escola. O edital de convocação da Assembleia já foi publicado na Gazeta de Alegrete, convocando os interessados ​​a deliberar sobre a criação da Associação Cultural, Recreativa e Comunitária Escola de Samba “Rosas de Ouro”, que ocorre no próximo dia 25 de maio.

Após o emocionante desfile das escolas de samba em 2023, que consagrou a Nós os Ritmistas como campeã, a cidade de Alegrete recebe mais uma grande notícia para comemorar. A comunidade da zona da usina se reuniu, convocou seus parceiros de fé e anunciou o retorno do Rosas de Ouro, tradicional bloco carnavalesco do bairro, agora como uma Escola de Samba.

Entre as figuras já confirmadas estão o carnavalesco e o professor José Gorski, Jerri Adriani, presidente do Água Verde, Felipe Santos, Vladimir Peres Duarte, João Aires, Vinícius Fagundes, Lisiane e Tailise Noetzold, além do jornalista Paulo Berquó, um dos grandes apoiadores do povo da usina.

Um Pouco da História

O Rosas de Ouro sempre foi uma agremiação vibrante, unida e festiva, que não se contentava apenas com a categoria de blocos, almejando conquistar o título máximo do carnaval. Sob a presidência de Dica, o Rosas segurou sua primeira taça com um enredo que prestou homenagem aos atletas e à direção do Flamengo, levando para a avenida os feitos deste clube e sua intensa relação afetiva com a cidade.

Na temporada seguinte, João Aires assumiu a presidência e não deixou a peteca cair, conduzindo o Bloco Rosas de Ouro ao bicampeonato. O enredo desse ano consagrou-se como o mais popular do bloco, com autoria de João Aires, Jerri, Tita, Gade, mestre Gemo e Alexandre Rosa. Este último foi uma das grandes surpresas do Carnaval do Rosas de Ouro, brilhando como intérprete de samba-enredo. O Rosas é resultado do trabalho conjunto de muitas mãos. Edegar Lopes, Osmar Maninho Duarte e Felipe também passaram como presidentes. Nos adereços e nas fantasias, o talento de Tom Mix sempre fez a diferença. Muitas outras pessoas também deram sua contribuição. Na verdade, o Rosas de Ouro possui uma força que vem das raízes. As lembranças desses anos dourados, em que o bloco sobrevivia da vontade e da garra de uma comunidade, é o que impulsionou seu retorno, agora como escola de samba. Um povo guerreiro, unido, carnavalesco e feliz. Nunca duvidem do povo da usina.

A volta do Rosas de Ouro como escola de samba traz consigo a promessa de uma nova era de brilho, cores e alegria para o Carnaval de Alegrete. Com sua rica história e o comprometimento de seus membros, a escola tem tudo para se tornar uma das principais representantes da cultura e do samba na cidade. A comunidade da zona da usina, que sempre se mostrou apaixonada pelo Carnaval, agora terá um motivo a mais para se orgulhar.

No dia 25 de maio, a Associação Cultural, Recreativa e Comunitária Escola de Samba “Rosas de Ouro” será oficialmente criada. A partir desse momento, inicia-se uma nova jornada, repleta de preparativos, ensaios e construção de enredos que prometem encantar o público e conquistar o coração de todos os foliões.

O futuro da Rosas de Ouro como escola de samba está nas mãos de sua comunidade e de todos aqueles que acreditam no poder transformador e no espírito festivo do Carnaval. Que essa nova empreitada seja repleta de sucesso, unindo ainda mais as pessoas em torno da cultura, da música e da celebração que o samba representa. O Rosas de Ouro está de volta, e Alegrete se prepara para viver momentos de pura emoção e alegria ao som dos tambores e passagens marcadas da nova escola de samba que promete encantar a todos com sua energia contagiante.

com informações de Paulo Berquó