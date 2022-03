Alegretense perde R$ 20 mil no VIP1

Um aplicativo denominado VIP1 direcinado através do aplicativo Kwai, promete grandes lucros com apenas alguns cliques, porém, é mais um golpe e, uma alegretense teve o prejuízo de 20 mil reais, nesta semana.

A vítima procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete e descreveu que estava visualizando vídeos em seu celular através da plataforma Kwai.

Em determinado momento, clicou num link que parecia um joguinho e foi encaminhada para o aplicativo denominado VIP 1, que consistia em receber tarefas visando promover algum produto (computador, telefone, entre outros). Realizada a “tarefa”, a promessa era de receber dinheiro ao final. Os valores eram referente a supostas comissões.

Inicialmente, a mulher aceitou o desafio e se cadastrou no aplicativo VIP1, já com o bônus de R$ 20,00. A partir desta etapa, passou a receber tarefas bem fáceis, que consistiam apenas em clicar nos produtos e confirmar. Mas ela precisava fazer um Pix de R$50,00 e logo depois recebeu R$82,00 em sua conta, tudo por ter ‘vencido’ a primeira tarefa; passando para o nível VIP2.

A vítima disse aos policiais civis que, em todo tempo, a partir do cadastro, foi assessorada através do whatsapp por alguém que lhe passava orientações e, sobretudo, as chaves para pagamentos Pix. Pois, conforme as tarefas foram ficando mais desafiadoras, os valores também ficavam muito mais atrativos.

Neste envolvimento, a alegretense foi ludibriada e passou a transferir, via Pix, os valores solicitados com o objetivo de vencer as tarefas e receber os prêmios em dinheiro. O que, de início, ocorreu como informado e, primeiro ela recebeu os R$ 82,00 e depois R$ 242,00.

Mas, vieram outros níveis,(VIP2, VIP3, VIP4, VIP5). Desta forma, a fim de galgar posições e valores mais elevados, a vítima chegou a transferir o total de R$ 20.000,00, em várias operações de Pix, tudo para acumular R$ 24.108,81, ou seja, a cada novo nível VIP, a mulher precisava realizar a transferência de um certo valor para, ao final da tarefa, receber o investimento inicial mais certo valor em supostas comissões.

Porém, chegou o momento em que a vítima contando com a promessa de receber o acumulado de R$ 24.108,81, foi surpreendida com a exigência de realizar mais uma transferência de R$ 5.000,00 a fim de pagar taxas da plataforma. Só assim iria receber os 20 mil reais depositados através de Pix, mais a comissão de R$ 4.108,81 se fizesse mais um Pix de 5 mil. Diante da recusa, a vítima ficou com o prejuízo de 20 mil reais.