Alegretense segue no comando de equipe do futsal catarinense

O técnico Zeca faz parte do projeto de futsal em são Carlos ASCF , que começou em 2020, porém em virtude da pandemia, só pôde competir em 2022.

Logo nos primeiros compromissos do ano, conquistou dois títulos inéditos para o município. Campeão da Taça RCO, uma competição regional de um nível altíssimo e faturou a fase micro do JASC, disputa a nível estadual onde conseguiu superar equipes de Chapecó e São Lourenço do Oeste, que este ano estará disputando a Liga Nacional.

Por um jogo, o time comandado pelo alegretense não passou para fase estadual. Já na liga catarinense série prata, o São Carlos finalizou em 5º lugar, e em outra competição promovida pela própria liga catarinense, a Taça Barriga Verde, foi terceiro colocado.

Zeca renovou seu vínculo pelo segundo ano, e projeta uma temporada com muito empenho e determinação. Aposta no trabalho e prometeu sequência em títulos pelo clube. “Muito feliz e motivado para essa temporada. Não poderia deixar de agradecer aos mestres que tive em Alegrete quando era atleta , pois hoje me auxilia muito na parte de experiência em quadra e conhecimento. Neste ano temos muitas competições e o trabalho precisa ser dos melhores”, destacou Vaucher.

A São Carlos terá um ano de 2023 cheio, disputa da Taça RCO, Liga Catarinense Série Prata, Copa Catarinense, Taça Barriga Verde e os Jogos Aberto de Santa Catarina – JASC.

“Obrigado ASCF por confiar em meu trabalho , a Prefeitura de São Carlos por entender a importância da modalidade desde a sua base até o adulto, mantendo essa parceria e pela oportunidade de estar a frente desse grande projeto por mais um ano , sempre em frente em busca de evoluir a cada dia”, comentou Zeca.

Fotos: reprodução