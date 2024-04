Alegretense sócio patrimonial colorado, que ajudou a construir o Beira-Rio, celebra os 115 anos do Internacional

O alegretense José Elci Nascimento da Luz, na época, adquiriu um título. Colorado nato, em função da profissão de motorista, diversas vezes estava na Capital e, visitando as obras, acabou comprando um carnê. O título patrimonial e paraninfo deu o direito vitalício ao sócio desde sua inauguração.

Nenhum registro até o dia de hoje foi capaz de determinar com exatidão o momento em que surgiu a ideia de erguer o Beira-Rio. É possível afirmar, no entanto, que o pontapé inicial na história da construção do Gigante foi dado em 12 de setembro de 1956.

O sócio colorado de Alegrete, que hoje está radicado em Ponta Grossa, aos 85 anos, relembra as campanhas por rádio que conclamaram os colorados e coloradas de todo o Rio Grande a doar materiais como tijolos, cimento e ferro. Com o objetivo de estimular a torcida, até mesmo a maquete do novo estádio, representando ainda incipiente projeto, foi lançada ao público em cerimonial organizado no dia 6 de outubro de 1962. “Em novembro de 62, durante a partida entre Inter e Farroupilha, nos Eucaliptos, na presença dos jogadores do elenco, que entraram em campo com uma faixa conclamando a torcida a realizar doações, ídolos do clube, como Tesourinha e Carlitos, abraçaram fortemente o movimento”, recorda José.

A data de inauguração foi um domingo de Páscoa, dia 6 de abril. O alegretense conta que foram realizados os preparativos finais para garantir que a festa transcorresse perfeitamente, a exemplo de seguidos ensaios realizados em março, que atestaram a eficiência daquele que surgia como o melhor sistema de refletores do país. Grandioso e sublime, o Gigante estava pronto para receber mais de 100 mil pessoas no domingo, 6 de abril. Para além da beleza, o Beira-Rio também chamava atenção pela modernidade de suas instalações. Ao todo, eram 28 as cabines de imprensa, quatro delas destinadas à TV, outras quatro à imprensa escrita, e as demais para emissoras de rádio. O acesso ao setor ocorria através de luxuosos elevadores, que também conduziam às tribunas, ou por meio de artísticas escadarias, exclusivas para os profissionais da mídia.

Nesta quinta-feira (4), o Sport Club Internacional completa 115 anos de uma história digna de muito orgulho para a torcida. A equipe gaúcha surgiu em 1909 por três irmãos descendentes de alemães: Henrique Poppe Leão, José Eduardo Poppe e Luiz Madeira Poppe. Porto Alegre foi o destino de muitos imigrantes, não por acaso as raízes estrangeiras do clube.

Nas duas primeiras décadas, o Inter enfrentou crises esportivas e financeiras que ameaçaram a existência da agremiação. A mudança de chave aconteceu em 1927, com a primeira conquista colorada do Campeonato Gaúcho. Ao todo, o clube venceu 45 títulos e é o maior campeão gaúcho.

Principais equipes do Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio apresentam uma rivalidade que os acompanha desde que foram fundados. Os confrontos, chamados de Gre-Nal, são marcados pelo forte desejo de vitória de ambos, em um jogo que esbanja beleza graças à contraposição de cores entre os colorados e os tricolores. Ao longo da história, já foram disputados 441 Gre-Nais, e o Inter leva vantagem, com 162 vitórias contra 141 do Grêmio, além de 138 empates.

Morando a 856 quilômetros do Beira-Rio, o alegretense é um dos pouco mais de 400 sócios patrimoniais do Clube do Povo que possui cadeira locada e com o nome grifado na área superior do estádio. Assiste a todos os jogos do time do coração e, sempre que pode, está em Porto Alegre para acompanhar de perto o Colorado Gaúcho.

Fotos: Sport Club Internacional e acervo pessoal