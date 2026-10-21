Patrulha Maria da Penha celebra 14 anos de atuação na proteção às mulheres

A Patrulha Maria da Penha completou 14 anos de atuação no Rio Grande do Sul, reafirmando seu compromisso com a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A data foi celebrada no último dia 20, marcando uma trajetória de trabalho voltada à prevenção, ao acolhimento e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Criada em 2012 pela comandante Nádia, a iniciativa consolidou uma forma de atuação da Brigada Militar que vai além do atendimento às ocorrências policiais. O trabalho inclui visitas às mulheres protegidas por medidas judiciais, acompanhamento de situações de risco e ações preventivas para contribuir com a segurança das vítimas.

Ao longo desses 14 anos, a Patrulha Maria da Penha tornou-se uma importante ferramenta da rede de proteção às mulheres no Rio Grande do Sul, aproximando a atuação policial das pessoas que precisam de apoio para romper ciclos de violência.

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Atuação em Alegrete

Em Alegrete, a Brigada Militar desenvolve um trabalho reconhecido pela atuação da Patrulha Maria da Penha, com ações de acompanhamento e orientação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Embora as visitas e demais atividades já fossem realizadas no município há algum tempo, a oficialização da Patrulha Maria da Penha pelo Comando da Brigada Militar ocorreu em 2026, fortalecendo institucionalmente o serviço local.

A atuação da equipe é fundamental para acompanhar o cumprimento das medidas protetivas, identificar possíveis situações de vulnerabilidade e orientar as vítimas sobre os recursos disponíveis na rede de atendimento.

O trabalho também busca fortalecer a confiança das mulheres nas instituições responsáveis por sua proteção, oferecendo presença policial e acompanhamento em um momento de grande fragilidade.

Mais do que uma patrulha, uma rede de proteção

A violência doméstica exige uma resposta que envolva diferentes setores da sociedade. Nesse contexto, a Patrulha Maria da Penha atua em conjunto com os mecanismos de proteção e atendimento, contribuindo para que as mulheres tenham acesso à orientação, ao acolhimento e à segurança.

Além da prevenção e do acompanhamento, a iniciativa reforça a importância da denúncia e da atuação integrada entre as forças de segurança, os serviços de assistência e os demais órgãos envolvidos na defesa dos direitos das mulheres.

O enfrentamento à violência doméstica também depende da conscientização da comunidade e do compromisso coletivo em não naturalizar agressões, ameaças, intimidações ou qualquer forma de abuso.

Quatorze anos de compromisso com a vida

A celebração dos 14 anos da Patrulha Maria da Penha representa o reconhecimento do trabalho dos policiais militares que atuam diariamente na proteção das mulheres e na prevenção de novas situações de violência.

Em Alegrete, a consolidação do serviço reforça a importância da presença da Brigada Militar na rede de proteção municipal e da continuidade das ações de acompanhamento e prevenção.

Mais do que uma atividade policial, a Patrulha Maria da Penha simboliza a possibilidade de recomeço para mulheres que buscam romper o ciclo da violência e reconstruir suas vidas com segurança e dignidade.

A mensagem que marca o aniversário da iniciativa resume esse propósito: proteger também é uma forma de cuidar. São 14 anos de histórias, coragem e compromisso com um futuro sem violência.