Alegretense vai estrear na Primeira Divisão catarinense pela equipe do Caçador Futsal

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Lucca iniciou os treinamentos no dia 20 de fevereiro, após passar por um período de avaliação e foi contratado pela equipe. Com passagens por equipes de futsal como ASSAD, AABB, Celtic, FNP, e Real o alegretense foi para Santa Catarina, onde os pais trabalham e conseguiu acerto com a Caçador Futsal.

Rotativo está mais caro a partir de hoje

A equipe do Caçador Futsal tem seu primeiro duelo pela Primeira Divisão Catarinense marcado para o próximo sábado (25), o confronto contra a equipe de Capinzal acontece às 19h no Ginásio Flávio Cruz, bairro Berger.

Mudança do prédio da DP Regional depende da instalação da rede de transmissão de dados

Em 2022 o clube teve grandes conquistas, fechando a temporada como vice-campeão da Primeira Divisão, com a defesa menos vazada do campeonato. Buscando manter o alto nível alcançado, para esse ano foram renovados nove atletas, e contratados sete novos reforços.