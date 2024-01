Alegretense vai integrar o elenco do Joaçaba na temporada 24

O alegretense Thainan Fernandes foi anunciado na última quinta-feira como novo atleta do Joaçaba, de Santa Catarina. O ala foi monitorado pelo departamento de performance do time catarinense e se apresentará em breve ao novo clube.

O jovem, com 19 anos, terá mais uma oportunidade em um grande time do cenário do futsal. Thainan fez parte do elenco da AVF de Manoel Viana na temporada de 23 e obteve destaque, principalmente, nas partidas contra a equipe campeã, AFA, de São Francisco de Assis.

Em temporadas anteriores, o atleta defendeu as cores da ACBF por um ano, e em anos anteriores, fez parte do elenco da Uruguaianense. O atleta ressalta que está muito animado com essa nova oportunidade: “Estou me preparando mental e fisicamente. Vamos em busca dos melhores objetivos com meus companheiros”, disse Thainan.