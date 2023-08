Santa Casa comemora 151 anos

Share on Email

No dia 15 de agosto último, a Irmandade da Santa Casa de Alegrete completou 151 anos. Os parabéns são para seus visionários fundadores, e para cada um dos que deram a sua contribuição de trabalho, amor, tempo e dedicação para nosso hospital.

A atual diretoria assumiu a provedoria desta entidade em março de 2023, para cumprir o biênio 2023/2024, mantendo os mesmos compromissos da gestão passada, do saudoso Milton Araújo, de fazer um trabalho pautado na transparência, com visão estratégica e buscando solucionar problemas crônicos, como o endividamento e a necessidade de ampliar as receitas recorrentes.

Chegamos nesses 151 anos de existência da instituição, comprometidos com nossos objetivos e com olhares fixos no cumprimento da missão, visão e valores da Santa Casa.

Especialmente nesses últimos 12 meses, falamos muito sobre a trajetória sesquicentenária da nossa entidade, e da sua perenidade ao longo desse tempo, graças ao trabalho dos colaboradores, da comunidade e de políticos. Focamos na qualidade de nosso atendimento e nos diversos serviços relacionados à saúde, desde prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, buscando cada vez mais sermos resolutivos, de forma que ninguém precise se deslocar para outra cidade em busca de um exame ou de tratamento médico. Para tanto, estamos modernizando as estruturas físicas e tecnológicas, com novos equipamentos e novo sistema de informatização de gestão hospitalar, adquiridos através de investimentos realizados com o apoio de entes públicos, em nível municipal, estadual e federal.

Priorizamos a prestação de contas dos serviços realizados e dos custos envolvidos, mostrando os recursos que o hospital recebe, através de doações, serviços realizados e recursos públicos captados. Estamos repetindo desde a gestão passada, o quanto a transparência norteia nosso trabalho, por isso sempre colocamos à disposição da comunidade um relato do que estamos fazendo. Cada vez mais, estamos sendo referência em saúde de qualidade para nossa comunidade local e regional e, queremos comemorar as nossas conquistas, resultado da atuação de todos. Nosso compromisso é, acima de tudo, com a qualidade de vida, para que todos recebam um atendimento personalizado, resolutivo e humano.

Todos somos responsáveis por manter esta história viva e deixar para nossos filhos um hospital cada vez mais fortalecido.

Viva a Santa Casa!

Provedoria da Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete

Imagem aérea crédito: EGD Energia