Alegretenses iniciam disputa nos Jogos Brasileiros Universitários em Brasília

Principal competição do desporto universitário do país, a etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros 2022 (JUBs) começaram no domingo (18), em Brasília.

O evento reúne mais de 7 mil participantes – entre atletas, comissão técnica, profissionais da saúde e voluntários – de todo o país até o dia 25.

Podem participar dos Jogos Universitários estudantes atletas de 18 a 25 anos regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior previamente selecionado nas seletivas estaduais. Todas as instalações do evento são gratuitas e abertas ao público.

Nesse universo, sete alegretenses integram a delegação da AMF, o time de futsal da Universidade Antônio Menegetti. Eles desembarcaram na capital federal na noite de domingo e estreiam nesta terça (20).

A comissão técnica da AMF tem como treinador Eliseo Leal e auxiliar técnico Alonso Medeiros. Como atleta são cinco alegretenses no elenco, Vinícius Arrusul; João Fernando Marçal; José Ruben Marçal; Maurício Bandeira e Cleberson Mendes, totalizando sete alegretenses.

Conforme Medeiros que cuida da parte física dos atletas, a expectativa é de fazer uma boa competição já que o grupo está unido e preparado para uma representatividade positiva no JUBs.

A AMF estreia na terça (16hs40), depois joga na quarta-feira no mesmo horário e encerra a primeira fase na quinta às 15hs10min. No grupo B, a AMF encara a ESMAC do Pará atual vice campeã dos Jogos; a FAC FAIPE do Mato Grosso e a UNINASSAU do Rio Grande do Norte.

Os jogos serão transmitidos pelo Youtube, e também na página da AMF no Instagram será possível assistir os jogos dos gaúchos.

Ao todo, 28 modalidades integram o cronograma esportivo do evento, entre acadêmicas, olímpicas, paralímpicas e eletrônicas. O breaking, modalidade que estreará na Olimpíada de Paris, em 2024, integra pela primeira vez os Jogos Universitários. Após um período de hiato, o skate e o cheerleading voltam ao evento.

Os Jogos Universitários utilizarão 20 locais de competição espalhados por todo o Distrito Federal, além de competições de 14 modalidades no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), ponto central do evento. O CICB abriga o restaurante dos jogos, as salas de coordenação, a central de logística para os ônibus que transportam as delegações, o boulevard dos atletas e o controle operacional.

A competição de 2022 tem o suporte de um termo de fomento estabelecido entre a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), responsável por organizar a competição, e a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O evento tem orçamento de R$ 8,7 milhões, dos quais R$ 5,7 milhões vêm de emendas parlamentares e R$ 3 milhões do orçamento do Ministério da Cidadania.

