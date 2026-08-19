Alegretenses se destacam na campanha invicta do Brasil na America Padel Cup e avançam para as semi

O padel de Alegrete ganhou destaque no cenário internacional durante a 2ª edição da America Padel Cup, realizada entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, na Arena Nox, em Itajaí, Santa Catarina. Quatro alegretenses fizeram parte da delegação brasileira e contribuíram para a campanha de 100% de aproveitamento do Brasil na fase inicial da competição: os atletas João Pedro Flores, Diogo Corrêa Rodrigues e Lucca Carlesso, além do dirigente Patric Leães.

A seleção brasileira encerrou sua participação na primeira fase de forma invicta, garantindo a classificação para a semifinal após superar o Equador por 3 a 0. O resultado confirmou o bom momento do padel brasileiro e teve participação importante dos representantes de Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

João Pedro Flores é destaque no Open Masculino

Um dos principais nomes da delegação brasileira foi o alegretense João Pedro Flores, atual número 1 do ranking nacional. O atleta disputou a categoria Open Masculino ao lado do experiente Julio Julianoti e apresentou uma atuação de alto nível diante dos equatorianos Chamba e Armijos.

A dupla brasileira venceu por 6/2 e 6/1, contribuindo diretamente para a vitória do Brasil sobre o Equador.

O resultado reforça a trajetória de destaque de Flores no padel nacional e também evidencia a presença cada vez maior de atletas alegretenses em competições de alto nível.

Diogo Corrêa também contribuiu para a classificação

Outro representante de Alegrete que teve participação decisiva foi Diogo Corrêa Rodrigues, conhecido no circuito como Diogo Rodrigues ou “Didi”.

Atuando também na categoria Open Masculino, ao lado de Julio Julianoti, Diogo entrou em quadra no terceiro dia de competição, em 16 de agosto, e ajudou a fechar a participação brasileira contra o Equador com mais uma vitória expressiva.

A dupla brasileira superou Chamba e Armijos por 6/1 e 6/2, garantindo mais um ponto para o Brasil e confirmando a classificação invicta da equipe.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Lucca Carlesso vence no Sub-18

A nova geração do padel alegretense também esteve representada na competição. Lucca Carlesso disputou a categoria Sub-18 Masculino formando dupla com Nathan Duval.

Os brasileiros enfrentaram Figueroa e Alvarez e venceram por 6/4 e 6/4, demonstrando consistência e contribuindo para a campanha brasileira diante do Equador.

A participação de Lucca evidencia o crescimento do padel entre os atletas mais jovens e a capacidade de Alegrete em revelar jogadores que passam a representar o município em competições de expressão nacional e internacional.

Dirigente alegretense integra a delegação

Além dos atletas, Alegrete também esteve representada na comissão da delegação brasileira por Patric Leães, que participou da competição na função de dirigente.

A presença de representantes em diferentes funções demonstra que a contribuição do município para o desenvolvimento do padel vai além das quadras, envolvendo também organização, gestão e apoio à modalidade.

Brasil agora encara o México

Com três vitórias e nenhuma derrota na fase inicial, o Brasil avançou para a semifinal da America Padel Cup, quando terá pela frente a seleção do México.

A classificação invicta representa mais um importante resultado para o padel brasileiro e coloca os atletas alegretenses em evidência em uma competição que reúne representantes de diferentes países do continente.

Para João Pedro Flores, Diogo Corrêa Rodrigues e Lucca Carlesso, a experiência também representa uma oportunidade de ampliar a trajetória construída nas quadras e levar o nome de Alegrete a uma competição de alcance internacional.

A próxima etapa será decisiva na busca por uma vaga na grande final. A Confederação Brasileira de Padel (COBRAPA) deverá divulgar as informações referentes à continuidade da competição.

Com a bandeira do Brasil no peito e o nome de Alegrete em quadra, os quatro representantes seguem fazendo história e mostrando a força do padel alegretense.