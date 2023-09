Alegretenses sobem ao pódio na 1ª Maratona de Santa Maria

A primeira edição da Maratona de Santa Maria vai ficar marcada na história do município. Com mais de 1,5 mil participantes, os títulos das provas principais, de 42 km, ficaram com dois representantes de Santa Maria. Gabriel Pozzo, no masculino, e Caren Lemos, no feminino, sagraram-se campeões. O evento foi promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, com parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc).

O melhor resultado entre os atletas alegretenses que disputaram a prova foi de Vitor Kostulski. Ele participou dos 5km, e chegou em 3º na classificação geral. “Foi um baita resultado. uma prova de alto nível. Feliz com meu desempenho”, destacou Vitor. Ele resolveu participar hora antes da prova. Com uma lesão de uma amiga, a inscrição foi transferida e ele acabou largando nos 5km.

Na distância oficial da prova, apenas dois alegretenses encararam os 42km. Sam Felipo foi vice-campeão na categoria 45/49 anos e Luciano Moreira, convidado fez um treino visando uma prova de ultramaratona que pode habilitar o atleta a Sparthathlon na Grécia. Moreira completou a distância em 3h16min.

Sam se manteve entre os melhores da categoria nos 42km Moreira fez da prova um baita treino com excelente tempo nos 42km

Nos 21km, a alegretense Amanda Betim Guimarães, na categoria 25 à 29 anos, foi a segunda colocada. No masculino, Vinicius Betim Guimarães, foi o campeão na categoria 20 a 24 anos, e Marcos Aurélio Corrêa Guimarães, 2º colocado na 45 a 49 anos, dos 21km.

Ainda nos 5km, Rogério Ferreira Trindade venceu na categoria 35 a 39 anos. O atleta Luciano Leite Nunes foi o vice-campeão na categoria 45 a 49 anos. Estreando em provas de 10km, a alegretense Carine Jardim foi a 16ª colocada na faixa etária.

Fotos: reprodução