De forma on-line, Efipan define os grupos da competição em Alegrete

De forma online, o sorteio foi realizado no plenário Gaspar Cardoso Paines da Câmara de Vereadores. O sorteio do 43° EFIPAN iniciou com o eterno presidente rubronegro Toninho Fagundes fazendo uma saudação a todos os clubes que participaram ativamente de forma online do sorteio.

Homem é gravemente ferido com golpes de tesoura no Albergue do Município

Logo em seguida foi apresentado um vídeo institucional com as edições anteriores e o relato do atleta Neymar que agradeceu e comentou do privilégio de participar do EFIPAN. Após o coordenador técnico do evento Moisés Fontoura, realizou o sorteio que também contou com a presença do cônsul adjunto Cleomar Caroline representando a equipe do Grêmio e o diretor administrativo da câmara Sérgio Prates.

No grupo “A”, estão Ind. del Valle; U. de Deportes; Internacional; Talleres; Olímpia e Peñarol. Já na chave “B”, o anfitrião Flamengo, Alianza Lima; Grêmio; Argentino Jrs.; Palmeiras e Defensor.

Trabalho de doutorado de jovem, de Alegrete, é o primeiro em evento na Alemanha

Conforme o coordenador técnico Moisés, na sexta-feira (29), deve ser publicada a tabela com horário e dias dos jogos. Fontoura prevê uma competição dotada de nível técnico, tais os clubes que irão disputar a edição 2024. À reportagem o desportista adiantou que a rodada inicial será de clássicos. Vale ressaltar que de acordo com o congresso técnico, os jogos na 1ª fase serão de chave contra chave, classificando-se os 8 melhores na pontuação geral.

IGP altera temporariamente local de entrega de documentos de identidade

Fotos: reprodução