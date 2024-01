Centro Integrado de Operações de Segurança Pública é inaugurado em Alegrete

Três assassinatos em 17 dias já fazem deste janeiro o mais violento dos últimos tempos

Autoridades federais, municipais e militares estiveram presentes na cerimônia. Logo no início, o secretário de mobilidade urbana, Daniel Rosso, fez uso da palavra e destacou a importância do projeto para o município. “O CIOSP dessa magnitude só existe em Caxias do Sul, Viamão, Santa Maria e agora em Alegrete. Estamos dando um passo muito importante na direção da excelência da segurança pública”, salientou.

O vice-prefeito, Jesse Trindade, ressaltou a referência que o município está se tornando no quesito segurança pública. “Estamos trabalhando muito forte na infraestrutura; boa parte do desenvolvimento da cidade se deve aos investimentos que estamos fazendo, visando sempre o melhor para os alegretenses. Seguiremos sempre com esse objetivo”, disse.

O CIOSP contará com mais de 600 câmeras de monitoramento, distribuídas em 60 pontos estratégicos, além de câmeras com leitores de placas veiculares nas entradas e saídas da cidade. Também serão instalados redutores de velocidade eletrônicos e câmeras em todos os prédios públicos municipais. Um aplicativo com “botão antipânico” estará disponível nos celulares dos professores das escolas municipais para situações de emergência. A implantação do CIOSP tem como objetivo aprimorar a segurança pública e proporcionar mais tranquilidade para a comunidade.

A empresa responsável pela prestação do serviço será a “Vigilare”. Segundo Daniel Rosso, foram avaliados inúmeros requisitos para encontrar um denominador comum em busca da perfeição na segurança pública.