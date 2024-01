Caminhonete carregada de cigarro é abandonada no interior de Alegrete

Até o momento, as informações apontam para a possibilidade de contrabando de cigarros, uma vez que a carroceria do veículo está lotada, com a mercadoria. O morador que prestou informações à reportagem informou que um homem foi avistado pela estrada carregando um galão, sugerindo a possibilidade de a Amarok ter ficado sem combustível. A placa do veículo é de Fortaleza.

Alegretense é a única mulher a superar os 40km no Desafio Trinacional

A Patrulha Rural da Brigada Militar já está atendendo à ocorrência. No entanto, mais detalhes sobre a presença de outros produtos ilícitos e os motivos que levaram ao abandono do veículo naquele local ainda serão apurados e divulgados em instantes.