Corredor humano aplaude atleta paralímpica em chegada ao Oswaldo Aranha

No último final de semana, a aluna do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha Viviane Castilhos conquistou o título na categoria bocha adaptada. A modalidade faz parte das paralimpíadas estudantil.

A Escola preparou uma grande recepção de amor e carinho na chegada da atleta. A direção do colégio em conjunto com os alunos prepararam faixas, cartazes e saudações de admiração a estudante.

O diretor do IEEOA Ernesto Viana salientou a felicidade na conquista da aluna do oitavo ano no Ensino Fundamental. ” A Vivi é um exemplo de motivação, força de vontade e superação, estamos muito feliz com o desempenho dela”, disse o diretor.

A atleta irá disputar em Setembro na cidade de São Paulo as Paralimpíadas Nacional estudantis. A estudante seguirá na preparação ocupando as instalações do ginásio da Escola Oswaldo Aranha.

Fotos: reprodução