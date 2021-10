Brick da Praça tirou de casa expositores e um bom público

Neste sábado(8), foi realizada mais uma edição do Brick na Praça. Desta vez, a ação foi especial aos 190 anos da cidade de Alegrete. Aniversário que ocorre neste mês, dia 25.

A beleza em cada produto, a alegria de cada expositor por exibirem seus produtos deixou o dia ainda mais encantador. São pequenos detalhes em cada banca que fascina quem passa pelo local. Com os cuidados e atenção em relação aos protocolos sanitários, as regras foram observadas e cumpridas à risca.

Entre os expositores, Delcio Bianchin – disse que faz parte do Brick, desde que iniciou. Ter ficado um período sem a realização em razão da pandemia foi algo atípico e necessário, entretanto o retorno tem sido muito positivo, superando as suas expectativas.

Já Alexandre e Juliana que trabalham no ramo da alimentação com produtos saudáveis sem glúten, destacam que participam para que as pessoas possam conhecer essa linha, pois atendem ao público com restrições em leite, glúten e também diabéticos. Eles estão há duas edições e a ideia é que as pessoas, neste período tenham a retomada consciente de seus hábitos, pois muitos ficaram em casa e alguns atitudes saudáveis foram reduzidas.

Pâmela Moura Ibraima que também está desde o início, trabalha com produtos naturais, matérias primas vegetais, embalagens com todo um trabalho no processo de descarte, embalagem retornável, logística reversa e as matérias primas são cultivadas em sua casa. Ela disse que nas primeiras edições a exposição foi de produtos na linha do Brechó, também buscando a valorização do reuso pensando na natureza. Com a pandemia, ela precisou se readaptar fechando o espaço físico e atuar na área digital e passou a trabalhar em cosmetologia natural. As expectativas do retorno do Brick são as mais positivas, pois destaca que: “somos seres sociais por natureza e estar mais próximo do público, facilita para falar do trabalho e ao mesmo tempo ter a interação com a natureza”.

Esse foi mais um belo evento com uma grande variedade de produtos: artesanatos, roupas, calçados, alimentos coloniais, integrais, entre tantas outras opções.

O Brick é realizado através da Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Esta foi a terceira edição depois que a pandemia começou e o cancelamento dos eventos que durou mais de um ano.