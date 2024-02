Alex Silva ‘Lelé’ leva Alegrete ao pódio com medalha de prata na Gineteada Internacional de Vacaria

Memórias de um balcão: Antenor de Almeida, do Bar Tamandaré, morre aos 88 anos

“Graças a Deus deu pra representar bem nosso Alegrete. Entre os 160 gineteiros do Brasil, Argentina, Santa Catarina e Paraná, conquistei o segundo lugar na gineteada. Gostaria de expressar minha profunda gratidão à minha esposa, Eduarda Lima, que está sempre no meu costado, assim como ao meu filho Felipe, por seu constante apoio e companhia.”- disse o ginete ao PAT.

Alex Silva “Lelé”, conhecido por suas habilidades excepcionais na gineteada, já acumula uma série de conquistas em sua carreira. No ano passado, ele venceu a gineteada do Rodeio Crioulo de Alegrete e, em 2022, sagrou-se campeão do Entrevero de Gineteada em São Gabriel, além de ter conquistado o título na Campereada Internacional de Alegrete no mesmo ano. Sua trajetória de sucesso é marcada por diversos prêmios em várias competições ao longo de anos.

Morre alegretense vítima de explosão em fábrica de rações de Carazinho

Já o grande vencedor desta prova, levando para casa um automóvel VW Polo 0 km, foi Fabiano Campelo, representante de Arroio Grande, que havia conquistado o quinto lugar no 33º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. Felipe Felix, de Caçapava, alcançou o terceiro lugar, seguido por Nicolas Ramos e Lutierre Silva, ambos de Pelotas/RS, em quarto e quinto lugares, respectivamente.

O 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria teve início no sábado (3) e encerrou-se neste domingo (11) no Parque de Exposições Nicanor Kramer da Luz. Com uma expectativa de público de 600 mil pessoas, o evento contou com mais de quatro mil competidores nas provas artísticas e 10 mil nas provas campeiras. As principais disputas, como o Laço Dupla, a Gineteada e as danças tradicionais, ocorreram no último dia do evento. A premiação total aproximada foi de R$ 1 milhão.