Exposição Agropecuária de Alegrete aposta na tradição e boa dose de inovação

Com o tema Sistemas, Equilíbrio e Renda, a Exposição Agropecuária de Alegrete apresenta o conceito em transformação dos sistemas de produção, respeitando a peculiaridade de cada cultura e proporcionando maior rentabilidade para os produtores rurais.

O evento proporciona maior aproximação entre selecionadores, criadores e produtores rurais em busca do melhoramento Genético da Fronteira Oeste, sempre respeitando as características individuais e milenares de cada raça.

É considerada, o maior evento do município, além de ser uma das maiores feiras de rústicos do Rio Grande do Sul e das maiores exposições do interior do Estado. Com abrangência nacional, é oficializado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

Em Alegrete, estarão em exposição as modernas tecnologias e os melhores exemplares das raças criadas em solos gaúchos.

O Parque Dr. Lauro Dornelles receberá, de 12 a 16 de outubro, a 80ª edição da Exposição Agropecuária de Alegrete. Organizada pelo sindicato rural do município, a feira deverá receber mais de 300 animais entre bovinos, equinos e ovinos. Mais de 5 mil pessoas são esperadas durante os cinco dias do evento.

Segundo a coordenadora técnica do sindicato, Ana Maria Dias, este ano, a exposição contará remates, shows tradicionalistas, palestras, concurso de churrasco, paletada, apresentações artísticas de CTGs e desfile de cães, além de espaço destinado implementos e insumos agrícolas. “Serão dois pavilhões apenas de comércio”, destaca Ana Maria.

Nos dias 12 e 13 de outubro (quarta e quinta-feira), a entrada será franca. Nos demais, a entrada custará R$ 5,00. A programação é híbrida, com transmissão de palestras pelas redes sociais do Sindicato Rural de Alegrete.