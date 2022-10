Alegretense é o melhor ginete em encontro de tropilhas no Plano Alto

Alex Silva Lelé venceu mais uma gineteado em pelo puro. O alegretense participou neste final de semana no 1º Resgatando a Tradição.

O encontro de tropilhas foi disputado no sábado (7), na localidade de Plano Alto no município de Uruguaiana e contou com dezenas de ginetes da região. A disputa no Plano Alto foi acirrada e cada tropilheiro levava o cavalo e o ginete.

Alex Silva montou o cavalo Azambuja da Tropilha Marca e Tradição de Juliano Vargas da cidade de Quaraí. Entre os 20 ginetes o alegretense se deu bem e saiu vencedor do evento.

Além do alegretense campeão, o quaraiense Frederico Soares foi o segundo colocado com o ginete Renato Cardoso da cidade de Barra do Quaraí. Além do troféu, os três melhores ginetes receberam premiação em dinheiro.

“Agradeço ao amigo Juliano da Tropilha Marca e Tradição pelo cavalo que não tem o que falar e por acreditar em mim”, destacou o ginete após mais uma vitória na gineteada.

Fotos: reprodução