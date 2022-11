Alunos de escola de Alegrete realizam trabalho sobre a consciência negra

No mês da consciência negra, alunos da escola Marquês D’Alegrete homenageiam pessoas negras de Alegrete.



Os professores, Guilherme Goulart e Márcia Valério, estão trabalhando com os alunos do 3°ano o tema: consciência negra.

O professor juntamente com os alunos realizaram entrevistas por meio das redes sociais com oito pessoas negras da cidade.

A ação teve a participação de miss, jogador de futebol, professores, universitários, médica veterinária e dona de casa.

Segundo o docente, a ideia central da homenagem é mostrar para os alunos que o negro pode e deve ocupar todos os espaços, seja ele público ou privado.



“Foi um momento bem importante, porque estou há uma semana estudando esse tema, me aprofundando em pesquisas para poder levar o conhecimento necessário para sala de aula. Por esse motivo, na segunda(7), estudamos a origem da consciência negra, quem foi zumbi dos palmares, como eram os quilombos e muito mais. Foi uma tarde de conhecimento e de entender a importância dos negros para a construção do nosso país” disse o professor.

Eles destacam, docente e alunos, que está mais do que na hora de dar o protagonismo que os negros deveriam ter desde o início.



Além das homenagens, o professor realizou uma roda de conversar para falar sobre o racismo no nosso país.

Ele pontua que é de extrema importância trabalhar o tema nas escolas e levar para a sociedade. “Ninguém nasce racista, se torna. E se conversarmos com as crianças desde a infância, atitudes desnecessárias podem ser evitadas.

Sempre procuro trabalhar a realidade, nada de conto de fadas, acredito que seja muito relevante assuntos como esse. Tenho a oportunidade de trabalhar com os meus alunos, o que os meus professores não trabalharam comigo no ensino fundamental” – explicou.



O professor Guilherme citou que realizando as entrevistas, cada relato dos entrevistados era como um soco no estômago. Os alunos são crianças, e é maravilhoso ver a educação que eles têm em casa, a sensibilidade, a empatia, o amor, e por isso, serão adultos responsáveis, considerou o docente.

Ele ressalta que o trabalho nos próximos dias, terá temas como a redescoberta do samba e o continente africano.