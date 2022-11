6° RPMon de Bagé leva título do Torneio Centauros do Alegrete

A atividade faz parte das comemoração dos 185 da Brigada Militar e foi realizada no campo do quartel da Brigada na Avenida Pedreiras.

O torneio inédito contou com 8 equipes, participação dos municípios de Bagé, Uruguaiana, Manoel Viana, Santiago e Alegrete, todas representativas dos órgãos de segurança, idealizando um objetivo de integração e troca de informações em relação a segurança pública, ao mesmo tempo ofertando um momento de lazer.

O evento movimentou o local que recebeu um bom público, participando ativamente de uma mateada e um saboroso almoço servido aos participantes.

Com a bola rolando muitos jogos, que ao final apontaram os três melhores. O grande campeão foi o 6° RPMon de Bagé, que também levou a premiação do artilheiro e o goleiro menos vazado. Deixando o 6 ° Batalhão de Choque de Uruguaiana com o vice. A terceira colocação ficou com a prefeitura de Alegrete, que foi representada pela Guarda Municipal.

O Torneio Centauros do Alegrete ainda registrou gols de placa. Um linda e emocionante homenagem aos inativos da BM, pela dedicação ao trabalho realizado a instituição e comunidade alegretense.

O outro foi a farta arrecadação de fraldas entre os atletas, que faz parte de uma ação social de doação as Mães da NEO da Santa Casa de Alegrete.

Com organização da Brigada Militar em Alegrete, a competição premiou os vencedores com troféus e medalhas.

Fotos: 2º RP Mon