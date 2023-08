Alunos do IFFar recebem Menção Honrosa em Olimpíada de Matemática

Os acadêmicos Diogo Mainart Monteiro, Henrique Serres Cioqueta, Luiz Felipe Scheuer Gomes (não puderam comparecer a solenidade) e Murilo de Moura Rodrigues receberam “Menção Honrosa” pelas suas performances nas provas da competição.

Participaram da entrega dos certificados, a Diretora Geral, Ana Rita Parizi; a Coordenadora de Ensino, Rosangela Mariotto; e o Professor orientador dos alunos na OBMEP, Elizeu Benachio.

A OBMEP é uma das maiores olimpíadas estudantis do mundo, voltada para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio. Seu objetivo é estimular o estudo da matemática entre os jovens, além de identificar talentos na área. A competição é realizada em duas fases, sendo a primeira composta por uma prova objetiva, e a segunda por uma prova discursiva.

O IFFar – Campus Alegrete por sua vez parabenizou os estudantes reconhecidos pela OBMEP. A “Menção Honrosa” é um prêmio dado aos estudantes que se destacam na competição, mas não chegam a ser medalhistas.