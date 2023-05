Alunos do NPOR passam pelo campo de instrução básica em Alegrete

Share on Email

Durante cinco dias os alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) do 12° Batalhão Engenharia de Combate Blindado – Batalhão Marechal Enéas Galvão, realizaram o Exercício de Longa Duração da formação básica dos Alunos

A atividade militar contou com diversas atividades, instruções de camuflagem, orientação diurna e noturna, sobrevivência, progressão diurna e noturna, tiro reflexivo, patrulha, higiene profilaxia e primeiros socorros e pista de corda, além de manobras no terreno e, ao final da marcha de retorno do campo para o Batalhão.

Na chegada a unidade militar, os alunos do NPOR foram recebidos pelos familiares em uma solenidade para a entrega da Boina Azul Ferrete, símbolo dos Alunos e Cadetes das mais diversas Escolas de formação do Exército Brasileiro.

Fotos: 12º BE/3º Sgt Renato e 3º Sgt Aires