Ana Regina Gorski Rodrigues, líder política e educadora de larga visão, morreu em POA

Compartilhe















Morreu na noite desta quinta-feira(20), em Porto Alegre, a professora Ana Regina Gorski Rodrigues. Uma pessoa com uma destacada trajetória na área política e na educação do Município. Ana Regina foi uma das mulheres precursoras na política em Alegrete.

A reportagem do PAT com a colaboração do advogado José Rubens Pillar, trás um pouco de sua brilhante história.

Professora aposentada, foi Secretária de Educação e Cultura do Município de Alegrete na primeira gestão do prefeito José Rubens Pillar (1977/1982) e quem conduziu, por isso, o processo de implantação dos Polos Educacionais de Alegrete.

Também atuou como Delegada Regional de Educação da Região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul e foi eleita vereadora no ano de 1988 pelo PDS, fazendo 2.189 votos, a segunda maior votação da história e a maior feita por uma mulher na disputa pelo cargo, até aquele ano.

Ana Regina, marcou a sua trajetória à época, sendo a primeira mulher na história de Alegrete a disputar uma eleição para o cargo de prefeito, o que ocorreu no ano de 1992, pelo PDS, fazendo 15.550 votos, perdendo a eleição para Nilo Soares Gonçalves, do PMDB.

Ela também foi Chefe de Gabinete do Deputado José Rubens Pillar (1995/1998) e presidente estadual da Mulher Progressista por muitos anos.

José Rubens acrescenta que ela era uma grande amiga dos seus pais, uma excelente pessoa, aguerrida, inteligentíssima, quebrou barreiras disputando uma eleição para o cargo de prefeita de Alegrete, pois até então, nunca havia ocorrido a participação de uma mulher na disputa. Depois dela, tivemos candidatas ao cargo em quase todas as eleições majoritárias” – completou.

Atualmente, Ana Regina, residia na cidade de Porto Alegre.

O jornalista, Alair Almeida, também, fez uma homenagem em que citou: era uma das maiores lideranças que a Arena e o PDS tiveram em Alegrete. Uma secretária de educação dos governos de José Rubens Pillar de incrível visão – mentora dos polos educacionais, transformando a rede de escolinhas rurais em uma giogantesca estrutura de 11 polos educacionais, mudando a educação no campo. Concorreu a prefeita contra o candidato do então PMDB, Nilo Gonçalves, perdeu essa eleição. Dinamismo, determinação, foco na educação, uma mulher de princípios que transitava com desenvoltura no cenário político” – sintetizou.

Não há informações sobre a causa da morte e as últimas homenagens.