Vacinação com a Pfizer somente com cadastro prévio a partir de hoje nas UBSs

Prefeitura começa nesta sexta-feira o cadastro para vacinação com a 1ª dose da vacina contra Covid-19 do laboratório Pfizer, confira os grupos.

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde (SMS) informa que nesta sexta-feira, 21, começa o cadastramento de pessoas para receber a 1ª dose da vacina contra Covid-19 do laboratório Pfizer. O cadastro será feito nas UBSs de referência.

“Ainda não estão definidas as datas e os locais de vacinação, contudo há previsão de que esta aconteça a partir da próxima semana. Devido às especificidades de manejo desse imunizante é necessário que o município já tenha cadastrado as pessoas que irão receber as doses para que a vacinação possa acontecer”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Juliana Michael.

Segundo a SMS serão cadastrados para receber a vacina pessoas que ainda não receberam a 1ª dose pertencentes aos seguintes grupos:

– A partir de 18 anos com comorbidades – apresentar documento que comprove a comorbidade, como atestado médico;

– A partir de 18 anos com deficiência e cadastro no BPC – apresentar comprovante de cadastro;

– Gestantes e puérperas com ou sem comorbidades – apresentar atestado médico de liberação para vacinação;

– Pessoas com deficiência permanente – apresentar documento que comprove deficiência permanente.

– Profissionais de saúde com atuação na área – apresentar comprovante.