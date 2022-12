Ano de 2023 terá 13 feriados, com 9 prolongados

Em 2022 não tivemos muitos feriados prolongados. Porém, em 2023, as datas comemorativas serão ideais para quem gosta de viajar. No total, serão 12 feriados e 9 prolongados no calendário de 2023.

A maioria das datas comemorativas de 2023 vai cair em uma quinta-feira (4), seguida de sexta (3) e segunda (2), além de uma na terça e uma na quarta-feira. O calendário também conta com pontos facultativos.

Cabe ressaltar que os pontos facultativos não são feriados oficiais. Cada órgão ou empresa decide facultá-los ou não. Exemplos de pontos facultativos são: a segunda e a terça-feira de Carnaval e a véspera de Natal e Ano Novo.

No ano de 2023, os feriados nacionais cairão em dias de semana isso mesmo, com exceção do dia 1º de janeiro, Dia da Confraternização Universal, que será em um domingo. Considerado Corpus Christi (8 de junho), que é ponto facultativo, quatro feriados serão quinta-feira, quando para muitas pessoas, há possibilidade de emendar com o fim de semana.

O Carnaval (20 a 22 de fevereiro) também é considerado ponto facultativo, ou seja, as empresas podem escolher liberar ou não seus funcionários. Porém, para muitos, a data é sinônimo de folga, seja para cair no samba ou para curtir o final de temporada de praia.

O governo do Rio Grande do Sul prevê 13 feriados e sete pontos facultativos em 2023. O Dia do Gaúcho, celebrado em 20 de setembro, é um dos feriados cumpridos em todo território gaúcho. Alegrete ainda terá mais um feriado. Dia 8 de dezembro (Padroeira do município), cairá numa sexta-feira, possibilitando mais um feriado prolongado para o alegretense que poderão totalizar 10 folgas prolongadas ao longo do ano.