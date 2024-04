Antecipação do 13º salário deve gerar mais vendas no comércio de Alegrete, afirmam lojistas

O pagamento do 13º salário do INSS 2024 para pensionistas e aposentados começa dia 24 de abril para quem tem NIS final 1 e recebe até um salário mínimo. A antecipação do benefício foi anunciada pelo governo no dia 13 de março de 2024, via Decreto Nº 11.947, e ele será pago em duas parcelas previstas para abril e maio.

Na sequência das performances que têm animado o varejo brasileiro no primeiro trimestre do ano, o setor conta com um importante incentivo para manter a expectativa alta para os próximos três meses. A reportagem do PAT foi às ruas e procurou saber qual a expectativa dos comerciantes com esse novo incremento na economia do Município.

A antecipação do benefício vem num momento de comemoração. Neste mês, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que as vendas do varejo aumentaram 1% em relação a fevereiro, superando o mês anterior.

O gerente de uma loja de eletrodomésticos fez questão de ressaltar que esse novo aporte vai fazer muita diferença no desempenho da empresa que ele administra.”Somos acostumados a receber esse tipo de incremento financeiro mais pro último trimestre do ano, esse giro na economia vai ser de suma importância para nos comerciantes”, destacou.

Já a representante comercial de uma empresa de artigos femininos, destacou que sua loja é muito frequentada por aposentadas e com o advento do inverno, as vendas devem aumentar, pois a grande parte da categoria deve receber o benefício.”Minha loja é totalmente feminina e o inverno está chegando, então roupas de frio devem ser a maior procura das mulheres”, salientou.

O funcionário de uma loja de calçados também reforçou a corrente que as vendas irão aumentar.”Nossa loja é bem tradicional e temos crediários, não digo que os beneficiários irão comprar à vista, mas fazer alguma compra no cartão ou alguma outra conta, isso te dou certeza”, completou o servidor.