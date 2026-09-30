Ao entrar no Passo Novo é visível a força impiedosa da tempestade de granizo

Temporal atingiu cerca de 250 imóveis; cadastramento das famílias, distribuição de materiais e atendimento social seguem sendo realizados na localidade

A localidade de Passo Novo, no interior de Alegrete, segue mobilizada para enfrentar os danos provocados pelo forte temporal de granizo registrado na noite de sábado (26). Desde as primeiras horas após a ocorrência, equipes da Prefeitura, Defesa Civil, forças de segurança, Exército, entidades, empresas e voluntários trabalham no atendimento às famílias atingidas.

O episódio foi acompanhado desde o primeiro momento pelo prefeito Jesse Trindade, que esteve no Passo Novo durante o domingo, acompanhando o levantamento dos danos e a organização das ações de atendimento.

De acordo com levantamento divulgado pela Defesa Civil estadual, o temporal afetou mais de 2 mil pessoas em Alegrete e provocou danos em centenas de residências. O município confirmou 400 imóveis danificados no balanço estadual divulgado na segunda-feira (28).

Na localidade, os estragos foram particularmente severos. Telhados foram perfurados pelas pedras de gelo, algumas com dimensões superiores a 7 centímetros, além de danos em portas, janelas, veículos e outras estruturas.

Na Rua Bento Gonçalves, os sinais do temporal ainda estão presentes nas casas e nos veículos. Praticamente todos os imóveis da via foram atingidos. Telhados foram perfurados por pedras de granizo que, segundo moradores, ultrapassaram 7 centímetros de diâmetro. Janelas e portas também foram danificadas, enquanto alguns veículos tiveram para-brisas e vidros quebrados. A rua reúne alguns dos exemplos mais visíveis da força com que o granizo atingiu o Passo Novo.

254 famílias já foram cadastradas

O trabalho de levantamento e cadastramento das famílias atingidas vem sendo coordenado pela Defesa Civil, por meio do coordenador Adão Roberto Rodrigues, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e outras estruturas da Prefeitura.

Até o momento, 254 famílias já foram cadastradas, abrangendo mais de 800 pessoas.

O cadastramento é considerado fundamental para que o município consiga identificar as necessidades de cada família e organizar a distribuição dos materiais recebidos.

Além do atendimento no local destinado ao cadastramento, equipes também estão percorrendo as residências, principalmente porque há um número significativo de pessoas idosas no Passo Novo.

A Secretaria de Assistência Social reforça que o levantamento não se limita ao número de pessoas atingidas. As equipes procuram identificar situações específicas de vulnerabilidade, problemas de saúde, idade avançada e outras necessidades que exigem prioridade.

Telhas são distribuídas conforme a necessidade

Um dos principais materiais procurados pelos moradores são as telhas de fibrocimento, utilizadas para recompor os telhados destruídos ou perfurados pelo granizo.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, o material está sendo distribuído conforme a necessidade identificada pelas equipes, com prioridade para pessoas idosas, moradores com problemas de saúde e outras situações de maior vulnerabilidade.

A orientação é para que a população não retire materiais sem avaliação prévia das equipes responsáveis. O objetivo é fazer com que os recursos disponíveis cheguem primeiro às famílias que apresentam maior necessidade.

CTG Nico Dorneles virou ponto de apoio

O CTG Nico Dorneles também passou a desempenhar um papel central na estrutura de atendimento à comunidade.

Desde domingo, o espaço está sendo utilizado para a preparação de refeições destinadas às pessoas atingidas, voluntários e equipes que permanecem trabalhando na localidade.

A produção das refeições envolve uma grande mobilização. Segundo as informações repassadas ao PAT, são preparadas diariamente refeições para mais de 800 pessoas.

À frente desse trabalho estão o patrão do CTG, Claudio Anir da Rosa Alves, e Carmen Regina Cunha, esposa do patrão, juntamente com voluntários que ajudam na preparação e organização da alimentação.

O espaço também funciona como ponto de apoio para o atendimento e cadastramento das famílias.

Secretaria de Assistência Social acompanha situação das famílias

Em entrevista ao PAT, a secretária de Assistência Social, Daniela Domingues, explicou que o trabalho começou ainda no domingo e envolve diferentes frentes de atendimento.

Segundo ela, a Prefeitura está atuando de forma integrada, com a participação de diversas secretarias municipais.

Daniela também destacou a dimensão da solidariedade que se formou em torno da comunidade atingida. Além das equipes da Prefeitura, participam das ações integrantes do Exército Brasileiro, Comando Rodoviário da Brigada Militar, Guarda Municipal, Rotarys, grupos de voluntários e empresas que disponibilizaram funcionários ou fizeram doações.

A secretária agradeceu o apoio recebido e explicou que, neste momento, a necessidade de doações mudou.

O que está sendo necessário agora

Com a chegada de grande quantidade de roupas, a orientação é que não sejam priorizadas novas doações desse tipo neste momento.

Entre os materiais que continuam sendo necessários estão:

materiais de higiene pessoal;

materiais de limpeza;

sabão em pó;

lençóis;

travesseiros;

outros itens de uso doméstico em boas condições.

A orientação é que as pessoas façam doações de materiais que realmente possam ser utilizados pelas famílias atingidas, evitando o envio de itens sem condições de uso.

Atendimento psicológico preocupa equipes

Além dos danos materiais, a Secretaria de Assistência Social também acompanha os impactos emocionais provocados pelo temporal.

A atenção é especialmente voltada para crianças e idosos, que, segundo a secretaria, apresentaram situações de maior fragilidade diante da violência do fenômeno.

No caso dos idosos, existe uma preocupação adicional porque o Passo Novo possui uma população significativa nessa faixa etária. Muitos moradores escolheram viver na localidade justamente pela tranquilidade e pela característica de comunidade do interior.

A tempestade, porém, transformou em poucos minutos a rotina dessas famílias.

Entre as situações relatadas pela secretária Daniela Domingues está a de um casal de idosos que vive sozinho. O homem, que enfrenta um câncer em estágio terminal, estava acamado quando começou a queda intensa de granizo.

A esposa não tinha condições de retirá-lo da cama e também precisava se proteger. Diante da situação, ela deitou ao lado do marido, abraçou-o e utilizou um lençol para proteger os dois enquanto as pedras atingiam a residência.

O episódio é um dos exemplos de como, além da reconstrução física das casas, será necessário acompanhar as consequências emocionais deixadas pelo temporal.

Solidariedade reúne diferentes grupos

A resposta à emergência também conta com a participação de grupos organizados e voluntários.

Entre os envolvidos estão a Confraria Amigas em Ação, o Grupo Salve, os Rotarys de Alegrete, voluntários como Bruno Borjão, além de outros moradores e grupos que se mobilizaram desde as primeiras horas.

Empresas também participam da mobilização, seja por meio da doação de materiais, seja liberando funcionários para auxiliar nas ações.

O Exército Brasileiro, o Comando Rodoviário da Brigada Militar e a Guarda Municipal também integram a força-tarefa.

A dimensão da mobilização mostra que a resposta ao desastre não está restrita a um único órgão. O atendimento envolve diferentes estruturas públicas e a participação direta da comunidade.

Promotor de Justiça acompanha trabalho no Passo Novo

O promotor de Justiça Jessé Padilha de Goes, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, também esteve no Passo Novo acompanhando de perto o trabalho realizado após o temporal.

Durante a visita, o promotor conversou com moradores e verificou a situação da comunidade atingida.

A presença de representantes de diferentes instituições no local ocorre em um momento em que o município concentra esforços no levantamento dos danos, atendimento das famílias e reconstrução das estruturas atingidas.

Situação de emergência

Diante da dimensão dos prejuízos, o município decretou situação de emergência.

O balanço divulgado pelo Governo do Rio Grande do Sul em 28 de setembro apontou que Alegrete estava entre os municípios mais atingidos pelo episódio meteorológico no Estado, com mais de 2 mil pessoas afetadas, uma pessoa ferida e dez desabrigadas. O Estado contabilizava, até aquele momento, mais de 39 mil pessoas afetadas e 4.982 residências danificadas em 78 municípios.

A Defesa Civil estadual havia emitido alertas para a região antes e durante o episódio, incluindo previsão de tempestades com possibilidade de granizo de grande porte e rajadas de vento.

Reconstrução ainda está no início

Passado o momento mais crítico, começa agora uma etapa que deverá se estender pelos próximos dias: a reconstrução.

Além da reposição de telhas, será necessário recuperar janelas, portas, instalações elétricas e outros componentes das residências atingidas.

Ao mesmo tempo, as equipes precisam identificar as famílias que necessitam de atendimento especial e acompanhar aqueles que tiveram suas casas mais severamente danificadas.

O trabalho de cadastramento realizado no CTG Nico Dorneles e nas próprias residências será fundamental para dimensionar essas necessidades.

Enquanto os moradores começam a reconstruir suas casas, a comunidade mantém uma rede de solidariedade que nasceu ainda nas primeiras horas após o temporal.

No Passo Novo, a recuperação dos telhados é apenas uma parte da reconstrução. Para muitas famílias, será também o início de um processo de retomada da segurança, da rotina e da tranquilidade que existiam antes da tempestade.