Resgatado pela OPAA, “Melado” perde um olho e transforma superação em desfile no dia 20

Com uma grave lesão no olho direito, o animal precisou passar por cirurgia e acabou perdendo a visão daquele lado. Agora, meses depois, ele será protagonista de um momento especial: vai desfilar no dia 20 de Setembro pelo Piquete da URCAMP, como forma de homenagear sua recuperação e a dedicação dos profissionais que participaram de seu tratamento.

Após o resgate, o acompanhamento de Melado ficou sob responsabilidade dos médicos veterinários e professores da URCAMP Bruna Borges Vaz, doutoranda em Clínica Animal pela UFSM, e Paulo Henrique dos Santos Castro, especialista em anestesiologia de equinos.

Segundo a médica veterinária Bruna Vaz, o olho do cavalo apresentava uma lesão grave, com uma espécie de tumor, que comprometia a região. Depois das avaliações clínicas, os profissionais concluíram que a retirada do olho era a única alternativa para impedir que a lesão avançasse e pudesse comprometer outras estruturas.

A cirurgia foi realizada em março pelos dois veterinários. Apesar dos esforços da equipe, a gravidade do quadro fez com que Melado perdesse a visão do olho afetado.

A pelagem clara foi a responsável pelo nome que recebeu após o resgate. Melado, porém, não deixou que a limitação visual impedisse sua recuperação. Com os cuidados recebidos, voltou a ficar bem e passou a representar, para a equipe envolvida no tratamento, um exemplo de força e resiliência.

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Agora, sua história ganhará as ruas de Alegrete durante as comemorações da Semana Farroupilha. Melado vai participar do desfile de 20 de Setembro pelo Piquete da URCAMP.

A coordenadora do curso de Medicina Veterinária da URCAMP, professora Adriana Stigguer, destaca a satisfação da instituição em participar desse momento e enaltecer a trajetória do animal. A comunidade está sendo convidada a prestigiar o desfile e conhecer de perto a história de Melado.

Um símbolo do trabalho de proteção animal

Atualmente, Melado vive na chácara da médica veterinária Nara Leite, presidente da OPAA. Para ela, a recuperação do cavalo também representa a importância da parceria estabelecida com a URCAMP e do trabalho desenvolvido em defesa dos animais.

Nara ressalta ainda a necessidade de que a população denuncie situações de maus-tratos e sofrimento animal. Na propriedade, outros cavalos também vivem após terem sido resgatados pela OPAA de situações de abandono ou maus-tratos.

A história de Melado ganha um significado especial em Alegrete, cidade onde o cavalo faz parte da cultura, das tradições e do cotidiano de muitas famílias, especialmente no meio rural.

Depois de enfrentar uma grave lesão, passar por uma cirurgia e perder a visão de um dos olhos, Melado terá agora um momento de reconhecimento. No desfile de 20 de Setembro, ele não será apenas mais um cavalo entre tantos que fazem parte da tradição gaúcha: será também um símbolo de que cuidado, dedicação e respeito podem transformar uma história de sofrimento em uma história de superação.v