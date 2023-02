Aos 68 anos, Mariza Geller é um exemplo de superação

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Aos 68 anos, Ana Mariza do Prado Geller prova que idade não é empecilho quando se tem um objetivo na vida.

Ela que escolheu Alegrete para viver aos 15 anos, e só saiu da 3ª Capital Farroupilha em 2017, quando tinha 62 anos, dá uma mostra de vitalidade e amor ao esporte.

Viúva do saudoso Dr. Geller, Mariza reside atualmente em Florianópolis, e foi na cidade catarinense que despertou a curiosidade de ser triatleta.

Ela conta que já tinha por hábito pedalar, em uma das suas aventuras, passou cinco dias em cima de uma bicicleta viajando de Rivera a Montevidéu, quando completou 60 anos. A natação era um desejo. A corrida foi um hábito, alimentado pós aposentadoria.

Com tempo integral, ela começou a se dedicar na modalidade em 2020. Com a pandemia abortou os treinamentos, focando só na parte física em casa.

Mas foi no ano passado que voltou com tudo. Natação, Bike e Corrida. Ela foi se aperfeiçoando nas modalidades e à base de treinos diários, criou coragem e foi disputar a sua primeira prova de triathlon.

A prova ocorreu no último dia 12, na cidade de Penha. O GP Extreme de Triathlon teve a natação na Praia da Armação. Já a prova do ciclismo ocorreu na Rodovia Transbeto e a corrida na Avenida Itapocoroi, debaixo de um forte sol.

Em meio a atletas profissionais e amadores, Mariza diz que teve um preparo psicológico para suportar a prova. Ela nadou cerca de 750 metros, e logo em seguida fez a transição para a bike, pedalando 26 km, e por fim, correu mais 5 km.

O tempo limite de prova era de 2 horas, Mariza Geller cruzou a linha de chegada sob aplausos com um tempo líquido de 1h40 min. Resultado: campeã na categoria sprint feminino (65 a 70 anos).

“Deu tudo certo. Saiu tudo como planejado, embora seja preciso ajustar algumas coisa”, destacou a atleta que é orientada por um profissional de educação física e uma nutricionista.

Mariza ainda tem uma forte ligação com Alegrete, sua filha Inahe Geller, reside nas cidade, onde ela possui uma legião de amigos e conserva amizades de mais de quatro décadas.

Focada nos treinos, ela não folga um dia e já mira no maior objetivo do ano. Está inscrita no Iroman 70.3 de Floripa. A prova acontece em abril, e ela vai fazer o meio iromann, a prova de fogo na vida de uma triatleta. Mês que vem, Mariza disputa mais uma prova de triathlon em Garopaba.

Mariza conta que escolheu viver este estilo de vida com hábitos saudáveis. Tudo é possível, garante ela. O esporte é como um alimento para ela, que sempre manteve o gosto pelas atividades físicas, e agora resolveu juntar todas elas, em uma só.

Fotos: reprodução