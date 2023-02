O cenário da segunda de Carnaval

Share on Email

A segunda de Carnaval mostra o que a maior festa popular do país provoca na rotina das cidades. É o primeiro grande feriadão do ano em que lojas, bancos e serviços públicos não atendem. Com tantas pessoas de folga, o reflexo é uma cidade em câmera lenta.

Os poucos que estavam nas ruas se deslocavam para o trabalho. Alguns dos locais que nunca param é a Santa Casa, UPA, Samu e os serviços de segurança.

Numa rápida passada, no circuito onde acontece o encontro de blocos na Rua Venâncio Aires, a reportagem percebeu que o local estava limpo e em ordem à espera de mais uma noite de folia.

Os dias mais “friozinhos” são um pedido para quem está de folga descansar para curtir seu bloco ou escola de samba à noite, quando a vida pulsa no colorido das roupas e som dos tamborins e conhecidas músicas de carnaval.