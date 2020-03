Apenado com tornozeleira eletrônica é identificado e preso pela BM em via pública

Na última sexta-feira(13), a Brigada Militar cumpriu um Mandado de prisão contra um apenado do regime domiciliar. De acordo com a ocorrência, durante o patrulhamento ostensivo, os policiais identificaram em via pública um indivíduo que estava com uma tornozeleira eletrônica. Ao ser abordado foi constatado que o apenado estava com um mandado de prisão em seu desfavor. A abordagem foi realizada no bairro Honório Lemes.

O apenado de 28 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia e posteriormente retornou ao Presídio Estadual de Alegrete. Não foi repassado o teor do mandado de prisão e o motivo em que ele retornou ao PEAL.