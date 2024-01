Após tentativa de melhorias, rua Castro Alves segue em situação caótica

A reportagem do PAT, recebeu algumas fotos da péssima condição em que a via se encontra e procurou averiguar as possíveis soluções do problema estrutural.

Além de conectar diretamente à Rodoviária, é uma rota frequente para o transporte público. Ademais, é o caminho prioritário utilizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para chegar à Santa Casa, especialmente no percurso da Zona Leste ao Centro da cidade.

Essa via desgastada tem chamado a atenção dos cidadãos, especialmente após a ação de dois servidores que sinalizaram com cones os buracos mais expressivos que compõem a via. No entanto, a Secretaria de Infraestrutura resolveu o problema colocando uma camada de piche, que de maneira momentânea amenizou a situação.

Acontece que após um conserto paliativo (tapa-buraco), os buracos aumentaram e continuam a causar dificuldades na mobilidade da via. Segundo um trabalhador que atua na região, nos dias em que a chuva dá uma trégua, os buracos ficam enormes, acumulando água, o que acaba danificando os veículos que cruzam a rua Castro Alves. Isso pode resultar em acidentes ou na quebra de alguma peça dos automóveis que por ali trafegam, como ressaltou o trabalhador.

A reportagem do PAT entrou em contato com o Secretaria de Infraestrutura de Alegrete, e foi informada que a rua está no cronograma da pasta para uma manutenção imediata e resolução dos buracos que prejudicam o fluxo de trânsito.