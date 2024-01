Diretor da base do Internacional explica processo da formação de atletas

O diretor começou sua explanação falando sobre como andam os processos de garimpagem de talentos do clube gaúcho.”Estamos retomando uma prática antiga de monitoramento de atletas em diversos lugares do Brasil, posso citar também a reabertura do genoma colorado que sempre foi um celeiro de bons jogadores para as categorias do Internacional”, disse.

Outro ponto destacado, foi a boa referência que a categoria sub-14 tem perante aos diretores da base. Esses meninos evoluíram muito de um ano pro outro, viemos ao Efipan com um bom time, esperamos representar da melhor forma o Internacional, disse o diretor.

O cônsul, Vilmar Freitas, ressaltou que está nos planos do organograma da base colorada, um peneirão na região Oeste do RS. “Vamos organizar ali por junho, julho uma seletiva para que os jovens da região possam mostrar seu futebol aos olheiros do Internacional, será uma oportunidade ímpar”, disse o representante