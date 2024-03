Aprovado projeto do Delegado Zucco para construção de barragens no RS

A legislação permite a construção de barragens e açudes no Estado, garantindo alternativas de armazenamento de água para agricultura e pecuária.

O autor da legislação falou sobre os principais avanços com a aprovação. “A partir da lei, será possível aos pequenos, médios e grandes agricultores do Rio Grande do Sul, uma alteração no Código Estadual de Meio Ambiente, tornar de utilidade pública áreas destinadas para a construção de barragens e represas. Esse é um momento histórico para a agricultura gaúcha”, declarou Delegado Zucco.

Ainda segundo o parlamentar, a legislação permitirá o enfrentamento da estiagem e a garantia de obras de irrigação para a produção agrícola no Estado. A permissão para que intervenções sejam feitas em Áreas de Preservação Permanente (APP), se dará quando não houver alternativas para reserva de água.

Nos últimos meses, o projeto recebeu apoio da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) e de outras entidades representativas.