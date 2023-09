Área de parquinho infantil do parque Rui Ramos vai aumentar e será revitalizada

Uma das solicitações de pais que têm filhos em idade de brincar em parquinhos infantis, é a manutenção das praças públicas com estes brinquedos. A Secretaria de Infraestrutura, dentro do trabalho previsto para e revitalização do parque Rui Ramos iniciou a manuteção no parquinho infantil daquele parque.

O espaço do local vai ser ampliado e, para isso, já está sendo colocada a tela de proteção em volta dos brinquedos que também vão ser revitalizados. Essa pracinha é uma das principais da cidade, visto que o Parque é um das áreas mais visitadas pelos que buscam lazer e área verde.