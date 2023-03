Mulheres brigam por motivo incomum e uma sofreu sérios ferimentos na cabeça

Uma mulher de 37 anos, foi gravemente ferida a pedradas por outra mulher.

Segundo informações da Brigada Militar, no início da madrugada deste domingo (26), as guarnições foram acionadas no bairro Promorar, pois a vítima estava desacordada com ferimentos na cabeça e no ombro, além de outras lesões.

Foi necessário acionar o Samu que a encaminhou à UPA para atendimento. Segundo a vítima, ela teve um desentendimento com a acusada de 49 anos em decorrência de um relacionamento amoroso. Elas teriam se agredido diante da “disputa” para uma delas manter a relação com o indivíduo que não teve o nome citado.

Sem um consenso, as mulheres entraram em vias de fato, na rua. Como a vítima foi atingida com pedradas na cabeça e ficou caída, foi socorrida, inicialmente por um morador das imediações. O homem foi responsável por comunicar a Brigada Militar e o Samu.

A mulher que desferiu as pedradas foi localizada e presa. Encaminhada à Delegacia de Polícia, o plantão da Policia Civil deslocou até a UPA para coletar depoimento da vítima, porém a ela também apresentava sinais de embriaguez e, desta vez, não falou o motivo de ter sido agredida. Diante dos fatos foi confeccionado o registro por Lesão Corporal.