Argentino Juniors e Defensor decidem título do 43º Efipan

Duas escolas do futebol latino-americano estão na final do maior torneio infantil pan-americano. De um lado, a força argentina e, do outro, o vigor uruguaio.

Na noite de sábado (27), o Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, realizado na cidade de Alegrete, 3ª Capital Farroupilha, definiu seus finalistas de 2024.

Assim como se portou esta edição, os jogos, em sua ampla maioria, foram equilibrados, dadas o nível técnico dos clubes. Nas semifinais não foi diferente; os finalistas só foram conhecidos através da disputa por penalidades.

Argentino Juniors e Olimpia protagonizaram um jogo bastante equilibrado. Os argentinos largaram na frente; aos 5 minutos, o camisa 10 Neri, convertendo penalidade, colocou o AA em vantagem no placar. Sete minutos depois, os paraguaios deram o troco. Salinas, o 10 do Olimpia, deixou tudo igual no Farroupilha, 1 a 1.

Um confronto aguerrido de muitos cartões amarelos e intensa disputa pela bola marcou a primeira semifinal. No segundo tempo, aos 12 minutos, o atacante pela direita Alancita do Argentino Juniors fez 2 a 1. Mas aos 18′, Lopes Duarte empatou para o Olimpia. O jogo encerrou em 2 a 2 e, nas cobranças de pênaltis, o Argentino Juniors foi competente e fechou a série em 3 a 0.

Na outra semi, o Internacional encarou o Defensor. Um jogo movimentado e muito equilibrado. Lucas Escobal conseguiu furar a zaga colorada aos 20 minutos de partida. Melhor no jogo, os uruguaios não deram trégua ao representante brasileiro nas semifinais do torneio. O time porto-alegrense conseguiu empatar o confronto já nos acréscimos. Paulo Ricardo, o camisa 7, deu vida para o Inter seguir adiante.

Na decisão por pênaltis, o Inter acabou errando suas duas primeiras cobranças e os uruguaios também. Daí em diante, todos acertaram até novamente o colorado desperdiçar seu sétimo chute a gol. Final: Defensor 5 a 4.

Final

A decisão do 3º colocado inicia às 19h, entre Internacional x Olimpia. A final acontece a partir das 19h30min. O Argentino Juniors chega dono do melhor ataque na competição, com 11 gols marcados, e ostenta três títulos de Efipan, levados em 1991, 1995 e 1996; antes, em 94, ficaram como vice-campeão. Do outro lado, o Defensor do artilheiro Samuel Bisogno Ledesma, o meia-atacante que já anotou cinco gols. Os uruguaios são bicampeões do Efipan, venceram em 1989/90 e em 2014 foram vice.